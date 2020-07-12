Про це пресслужба МОЗ повідомила в Facebook.
У повідомленні підкреслюється, що рекомендацій повинні дотримуватися всі без винятку, “щоб стримати поширення COVID-19”.
Правила для відвідувачів:
- сідати так, щоб поруч, попереду і ззаду були вільні місця;
- одягнути маску;
- групам до чотирьох осіб вибирати перші ряди;
- дотримуватись етикету кашлю.
Правила для працівників:
- вимірювати температуру перед початком роботи;
- дотримуватися маскового режиму;
- регулярно мити руки і проводити обробку дезинфектором.
Крім того, кінотеатри повинні передбачити достатні для збирання та дезінфекції інтервали між сеансами, безконтактний контроль вхідних квитків, організувати односторонній рух в залах і тимчасово не виводити на роботу співробітників з групи ризику.
- У Харкові дозволили кінотеатрам відновити роботу, але обмежили діяльність розважальних закладів.