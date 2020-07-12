Про це пресслужба МОЗ повідомила в Facebook.

У повідомленні підкреслюється, що рекомендацій повинні дотримуватися всі без винятку, “щоб стримати поширення COVID-19”.

Правила для відвідувачів:

  • сідати так, щоб поруч, попереду і ззаду були вільні місця;
  • одягнути маску;
  • групам до чотирьох осіб вибирати перші ряди;
  • дотримуватись етикету кашлю.

Правила для працівників:

  • вимірювати температуру перед початком роботи;
  • дотримуватися маскового режиму;
  • регулярно мити руки і проводити обробку дезинфектором.

Крім того, кінотеатри повинні передбачити достатні для збирання та дезінфекції інтервали між сеансами, безконтактний контроль вхідних квитків, організувати односторонній рух в залах і тимчасово не виводити на роботу співробітників з групи ризику.