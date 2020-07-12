У МОЗ нагадали, як повинні поводитися працівники кінозалів і відвідувачі, щоб не захворіти на коронавірус.

Про це пресслужба МОЗ повідомила в Facebook.

У повідомленні підкреслюється, що рекомендацій повинні дотримуватися всі без винятку, “щоб стримати поширення COVID-19”.

Правила для відвідувачів:

сідати так, щоб поруч, попереду і ззаду були вільні місця;

одягнути маску;

групам до чотирьох осіб вибирати перші ряди;

дотримуватись етикету кашлю.

Правила для працівників:

вимірювати температуру перед початком роботи;

дотримуватися маскового режиму;

регулярно мити руки і проводити обробку дезинфектором.

Крім того, кінотеатри повинні передбачити достатні для збирання та дезінфекції інтервали між сеансами, безконтактний контроль вхідних квитків, організувати односторонній рух в залах і тимчасово не виводити на роботу співробітників з групи ризику.