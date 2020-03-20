Російські ЗМІ продовжують поширювати фейки про корнавірус на території країн Євросоюзу, дезінформуючи читачів і сіючи паніку.

Про це йдеться в доповіді Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS).

Співробітник прес-служби ЄС Петер Стано зазначив, що Росія – не єдине джерело дезінформації про коронавірус, що викликає захворювання COVID-19.

Для боротьби з дезінформацією створена спеціальна платформа, East StratCom, яка займається збором і викриттям фейків.

Наприклад, серед ЗМІ, що поширюють фейки, є видання News Front, більшість “кореспондентів” якого, за твердженням самого видання, – волонтери. Сайт виходить на восьми мовах, включаючи німецьку та французьку. News Front засновано в анексованому Росією Криму. Він поширював, наприклад, інформацію про те, що коронавірус “створено, як біологічну зброю”, спрямовану на “стерилізацію” населення.

Але є чимало ЗМІ, безпосередньо пов’язаних з Кремлем. Наприклад, це російський державний мовник Sputnik. Так, Sputnik Латвія опублікував матеріал з припущенням, що коронавірус могли “придумати” в цій країні. У матеріалі таке припущення аргументували тим, що в Латвії багато “талановитих вчених-біологів та фармацевтів”, а також тим, що епідемія COVID-19 вигідна владі.

На російському “Первом канале” в програмі “Велика гра” від 8 лютого якийсь мікробіолог Ігор Нікулін стверджував, що в британській державній біохімічній лабораторії Портон-Даун вже є вакцина від коронавірусу. Це не правда.

Нікуліна в студії не раз представляли, як члена Комісії ООН з біологічного і хімічної зброї. Але знайти таку структуру на сайті ООН неможливо.

У матеріалі Russia Today арабською стверджується, що коронавірус міг бути викликаний американською біологічною атакою на Китай та Іран.

В ЄС впевнені, що Росія не вибудовувала якусь певну стратегію по дезінформації. Навпаки, різні ЗМІ поширюють фейкову інформацію, яку знайшли у “інсайдерів” в соцмережах, розганяючи різні “теорії змови”.

Наприклад, коли одне російське видання пише про те, що паніка через коронавірус вигадана, а наслідки від заражень будуть не більшими, ніж від сезонного грипу, то, наприклад, на сайті Gеополітіка.ру пророкують апокаліптичні сценарії.

Але у РосЗМІ є абсолютно чітка мета в кампанії по дезінформації – підірвати довіру до систем охорони здоров’я, влади й міжнародних організацій. В більшості фейки розповсюджують твердження, що коронавірус створили в лабораторіях НАТО і що він призведе до колапсу Євросоюзу.

Поширені фейки росЗМІ про коронавірус

Коронавірус – це біологічна зброя, яка використовується Китаєм, США, Великобританією або навіть Росією (з метою знищення ЄС і НАТО).

Коронавірус не виник в Ухані. Насправді, його створили і поширили з секретних американських лабораторій по всьому світу.

Спалах було викликано мігрантами, а мігранти поширюють вірус в ЄС.

Коронавірус пов’язаний з 5G (наприклад, Ухань як полігон 5G).

ЄС не впорався з кризою – ЄС – це катастрофа для Європи.

ЄС не готовий надати термінову підтримку своїм державам-членам – замість цього їм доводиться покладатися на зовнішню підтримку, при цьому Китай найчастіше згадується як джерело такої допомоги.

Китай приходить на допомогу ЄС, а Брюссель не допомагає країнам-членам ЄС.

Шенген більше не існує – європейці перебувають на карантині, але мігранти можуть вільно пересуватися.

Коронавірус – це обман, його не існує.

ЄС може ввести масову вакцинацію.

Лікування: стверджують, що існують природні засоби для лікування вірусу, які часто поєднуються з розповідями про вакцинацію.

Різні теорії змови: історичні передбачення про пандемію, епідемії, що вражають планету, таємна “глабальна держава”, що намагається контролювати зростання населення, пандемія, яка веде до Третьої світової війни

Як часто росЗМІ публікують фейки

East StratCom зібрала понад 110 випадків поширення фейків різного типу різними типами ЗМІ. Дані зібрані за період з 22 січня по 19 березня.

Найбільше фейків поширює RT Spanish (РосЗМІ іспанською мовою).

Всі фейки з боку Росії варто розділити на кілька типів, в залежності від призначення – для російської або іноземної аудиторії.

Фейки для росіян – коронавірус описаний, як форма іноземної агресії. Наприклад, інфекцію описують, як результат роботи секретних лабораторій США і Заходу. При цьому, нібито саме Росія протистоїть іноземним спробам, борючись з коронавірусом.

Фейки для іноземців – коронавірус описаний, як результат змови “глобальних еліт”. Як правило, це матеріали англійською, італійською, іспанською та арабською мовами. Їх мета полягає в тому, щоб викликати недовіру до національної чи європейської влади і систем охорони здоров’я, міжнародних інституцій та наукових експертів.

Фейки про те, що коронавірус – штучний. Такі матеріали пишуть для представників обох аудиторій.