Ситуація з коронавірусом досить серйозна, і так, вона заслуговує нашої пильності та уваги. Але нескінченний потік інформації про запобіжні заходи та попередження, і нехай це з самого CDC (Центр по контролю і профілактиці захворювань в США) або будь-якого рециркульованого, сумнівного джерела у Facebook, може серйозно вплинути на психічне здоров'я.

Коли обережність стає надмірною реакцією? Як залишатися в курсі, коли занадто багато інформації? Про це йдеться в матеріалі CNN.

Скоротіть свої джерела інформації

“Є маса інформації. Завдання полягає в тому, щоб визначити, яка інформація є точною”, – говорить Лінн Бафка, заступниця виконавчого директора з досліджень і політики Американської психологічної асоціації.

Вона пропонує робити наступні кроки:

Знайдіть декілька джерел, яким ви довіряєте, і слідкуйте за ними.

Виберіть одне національне або міжнародне джерело, таке як CDC (в США), і інше місцеве чи національне джерело, щоб ви могли знати, що відбувається у вашому регіоні.

Обмежте частоту ваших оновлень у стрічці соцмереж. Ситуація може швидко змінюватися, але це не означає, що вам потрібно зависати при кожному оновленні.

“Подумайте про це так: якщо до вас наближається торнадо, тоді вам потрібна інформація якомога швидше. Коронавірус не є торнадо. А це означає, що слід вимкнути постійні повідомлення від новинних сайтів або соціальних мереж”.

Уріжте джерела інформації

“Намайгайтеся звикнути до того, що вам не потрібно знати кожну дрібницю”, – говорить Бафка. Вона рекомендує відкладати телефон подалі, щоб не відчувати бажання постійно сидіти в соцмережах.

Бафка каже, що вона залишає свій телефон на зарядній станції, коли повертається додому. Тому у неї немає спокуси постійно прокручувати стрічку новин.

Назвіть свої страхи

Пандемія є досить абстрактним страхом, тому важливо сісти і по-справжньому обміркувати, які конкретні загрози вас турбують. Як ви думаєте, ви заразитеся коронавірусів і помрете?

“Страх смерті зачіпає один з наших основних екзистенціальних страхів. Але ви повинні подумати про те, яким є ваш страх і наскільки він реалістичний. Ми схильні переоцінювати ймовірність того, що щось трапиться, і ми схильні недооцінювати нашу здатність справлятися з цим”, – каже Бафк.

Враховуйте свій особистий ризик і ймовірність того, що ви дійсно стикнетеся з вірусом.

Звичайно, можуть бути інші, більш реалістичні страхи.

“Деякі люди можуть турбуватися про те, що станеться, якщо їх переведуть на карантин, або вони не зможуть працювати. Вони запитують, чи отримають доступ до продуктів. Знову ж таки, у людей більше можливостей справлятися з труднощами, ніж вони думають. Придумайте план. Розгляньте варіанти, якщо ви не можете ходити на роботу. У вас є заощадження? У вас є підтримка? ” – каже Бафка.

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Думайте про інших

У період тривоги можна подумати про те, як ви можете допомогти іншим, які явно можуть постраждати від захворювання більше, ніж ви.

Працівники сфери обслуговування, медичні працівники, працівники ресторанів та індустрії розваг можуть виявитися без засобів існування або змушені піддаватися непропорційній небезпеці. “Нам важливо подумати про те, як підтримати цих людей. Як ми можемо підтримати тих, у кого менше можливостей?” – каже Бафка.

Шукайте підтримку, але робіть це з розумом

Якщо ви хочете зустрітися з одним, щоб обговорити новини про коронавіруси або плани на випадок непередбачених обставин у вашій родині, постарайтеся не створювати ехо-камеру – ситуацію, в якій певні ідеї, переконання посилюються або підкріплюється шляхом передачі повідомлення або його повторенням всередині закритої системи ( коло однодумців, субкультура).

“Якщо ви перевантажені страхами і інформацією, не обов’язково йти до когось з таким же рівнем страху. Шукайте когось, хто дивиться на це по-іншому, хто може дати кілька порад”, – говорить Бафка.

Якщо ви не можете впоратися зі своїми тривогами, вам знадобитися професійна допомога.

Зверніть увагу на основні потреби

Не зациклюйтеся на роздумах про коронавірус, щоб не забувати про власне здоров’я.

“У періоди стресу ми схильні зводити до мінімуму важливість того, чому дійсно повинні приділяти більше уваги”, – говорить Бафка.

Переконайтесь, що ви:

Достатньо спите;

Правильно харчуєтеся;

Регулярно гуляєте;

Не забуваєте про фізичні навантаження;

Медитація, йога та інші практики допоможуть зосередитися і утримати розум від блукання в темряві, а іноді і ірраціонально невідомого.

Не карайте себе через надмірне занепокоєння

Не дозволяйте почуттю провини бути супутником вашої тривоги.

Люди схильні турбуватися або відчувати себе тривожно.

Експерти в галузі охорони здоров’я відзначають, що в бесіді з дитиною про коронавіруси важливо визнати його страх і сказати, що розумієте його почуття.

Важливість всього сказаного в тому, щоб працювати над розумінням і контекстуалізаціі своїх страхів, щоб вони не заважали жити повноцінним життям.