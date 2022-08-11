Kalush Orchestra заявив, що не буде брати участь у музичному фестивалі Sea Dance Festival. Раніше артист просив скасувати виступ російської діджейки Ніни Кравіц.

Про це повідомив Kalush Orchestra в Instagram.

Sea Dance Festival пройде наприкінці серпня у Чорногорії. Колектив заявив, що не буде виступати “з пропутінською російською артисткою на одній сцені”. Вони зверталися до організаторів, але ті відмовили.

“Тому, як і обіцяли, скасовуємо свій виступ там”, – прокоментував рішення гурту Kalush Orchestra лідер Олег Псюк.

Він зазначив, що у гурта немає бажання виступати на одній сцені з Ніною Кравіц. Вони закликали не купувати квитки на фестиваль 28 числа у Чорногорії усіх, хто хотів потрапити саме на виступ Kalush Orchestra.

Організатори зазначили, що не будуть прибирати росіян з лайнапу через дискримінацію.

“Sea Dance Festival співчуває всім жертвам війни та засуджує російське вторгнення та страждання, які відбуваються в Україні, а також у будь-якій точці світу, але скасування виступу будь-якого виконавця виключно на підставі його національності, раси чи релігії – це всупереч цінностям, які відстоює Sea Dance”, – йдеться в повідомленні.