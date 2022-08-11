Про це повідомив Kalush Orchestra в Instagram.
Sea Dance Festival пройде наприкінці серпня у Чорногорії. Колектив заявив, що не буде виступати “з пропутінською російською артисткою на одній сцені”. Вони зверталися до організаторів, але ті відмовили.
“Тому, як і обіцяли, скасовуємо свій виступ там”, – прокоментував рішення гурту Kalush Orchestra лідер Олег Псюк.
Він зазначив, що у гурта немає бажання виступати на одній сцені з Ніною Кравіц. Вони закликали не купувати квитки на фестиваль 28 числа у Чорногорії усіх, хто хотів потрапити саме на виступ Kalush Orchestra.
Організатори зазначили, що не будуть прибирати росіян з лайнапу через дискримінацію.
“Sea Dance Festival співчуває всім жертвам війни та засуджує російське вторгнення та страждання, які відбуваються в Україні, а також у будь-якій точці світу, але скасування виступу будь-якого виконавця виключно на підставі його національності, раси чи релігії – це всупереч цінностям, які відстоює Sea Dance”, – йдеться в повідомленні.
- Українська співачка Alina Pash виступатиме на фестивалі Sziget в Угорщині 10-15 серпня. На заході будуть присутні також російські артисти.