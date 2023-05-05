Із вступом на престол її чоловіка Камілла стане новою королевою Великої Британії, взявши на себе нову роль. Відтоді як вони з Чарльзом III одружилися у 2005 році, Камілла наполегливо працювала як членкиня королівської сім’ї, підтримуючи свого чоловіка та благодійні організації, що допомагають жінкам і дітям. Проте не всі у Сполученому Королівстві змогли пробачити тривалий позашлюбний роман пари та біль, який він завдав першій дружині Чарльза, Діані, принцесі Уельській.

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Камілла Паркер-Боулз народилася 17 липня 1947 року в Лондоні, Англія в родині заможного британського промисловця, маючи трьох молодших братів та сестру.

Її батько Брюс Шанд Кордон Боулз був відомим військовим офіцером та дипломатом, який працював в різних країнах світу, зокрема в Індії, Німеччині та Канаді. Водночас мати Каміли, Розалін Марґері Кубіт, була донькою британського полковника та вчителькою.

Дитинство Каміли було пов’язане з частими переїздами через роботу батька. Вона навчалася в приватних школах в Індії та Швейцарії, після чого повернулася до Англії та вступила до Школи святого Клемента Дейні в Естурі, де стала активним членом шкільної драматичної групи та займалася верховою їздою.

У дорослому віці Камілла почала активно допомагати батькові з роботою, співпрацюючи з ним у дипломатичних місіях. Також жінка працювала репетитором, допомагаючи дітям, а згодом відкрила власну школу з верхової їзди.

У 1965 році Камілла вступила до Інституту Катерини Гіббс у Лондоні, де здобула ступінь бакалавра з літератури та філософії. Після закінчення навчання, працювала у видавництві та потім переїхала до заміського містечка зі своїм чоловіком Ендрю Паркером-Боулзом, з яким вона одружилася у 1973 році.

Стосунки з королем Чарльзом III. Чому прихильники Діани, принцеси Уельської не люблять Камілу?

Стосунки між Камілою Паркер-Боулз та принцом Чарльзом, майбутнім королем Великої Британії, почалися у 1970-х роках, коли вони зустрілися на одній з вечірок. У той час Чарльз був неодруженим та шукав партнерку, а Камілла вже вийшла заміж за з Андрю Паркер-Боулзом, потомком аристократичної родини та відомого шанувальника поло.

Хоча Андрю та Камілла прожили разом понад 20 років, їхнє шлюбне життя було складним. У своїй автобіографії “The Duchess of Cornwall: A Life Less Ordinary”, Камілла визнала, що вона мала “складні відносини” зі своїм колишнім чоловіком та що вони були “різними людьми”. Проте, вона зазначила, що Андрю завжди залишався важливою людиною в її житті, а після їхнього розлучення вони залишилися друзями.

Чарльз та Камілла швидко стали близькі. До прикладу, часто проводили час разом, а згодом між ними зародилися почуття.

Чарльз зізнався Каміллі у коханні, проте та йому відмовила. За деякими даними, це сталося через те, що вона вважала, що відносини з принцом можуть бути шкідливими для її родини.

Пізніше Чарльз одружився з Діаною Спенсер, принцесою Уельською, а Каміла розлучилася зі своїм чоловіком у 1995 році.

Стосунки у парі не були ідеальними. Не секрет, що Чарльза мав зв’язок із Каміллою протягом свого шлюбу з Діаною. Діана також мала коханців, але часто відчувала, що Чарльз не цінує її й не поважає як майбутню королеву.

У своїх мемуарах, Діана розповіла, що вона відчувала себе “третьою в цьому шлюбі”, і що її здоров’я постійно псувалося через стрес, який вона відчувала від відносин з Чарльзом.

Крім того, у ЗМІ королю приписували зв’язок з голландкою Каміллою Дюкс, з якою він зустрічався протягом кількох років в 1990-х роках, коли його шлюб з Діаною був уже на межі розпаду.

У 1997 році, після розлучення Чарльза та Діани, Камілла та Чарльз знову почали зустрічатися. Це супроводжувалося широким скандалом у пресі та критикою з боку громадськості. Тоді з’явилися записи телефонних розмов, де Чарльз називав Камілу своєю “любов’ю” та розмірковував про можливість одруження з нею у майбутньому.

У 2005 році, після довгих стосунків та термінової операції Камілли на кісткову тканину, Чарльз оголосив про своє заручення з Каміллою, а у 2007 році вони одружилися у приватній церемонії в місцевій громадській реєстраційній службі.

Це призвело до того, що Камілла стала об’єктом великої кількості критики та погроз з боку прихильників Діани.

Скандал та конфлікт, пов’язаний з їхнім романом все ще залишається одним з найбільш гучних та обговорюваних в історії Британської королівської родини.

Камілла Паркер-Боулз: становлення королеви-консорота

Втім, Каміла стала королевою-консортом Великої Британії, коли Чарльз став наступним у спадкуванні трону. Як королева-консорт, Камілла займається різними благодійними справами та підтримує своєю присутністю деякі державні події.

Вона має власний благодійний фонд “The Duchess of Cornwall Charitable Foundation”, що підтримує дитячі та молодіжні організації, протистояння насиллю та допомагає постраждалим від нього.

Камілла є ініціаторкою культурних та освітніх проєктів, зокрема вона організувала конкурс дитячих малюнків, який був присвячений 800-річчю Магни Карти, документу, який закріплює права і свободи громадян Великої Британії.

Також королева-консорт є активною прихильницею захисту диких тварин, зокрема тигрів та слонів. У 2013 році вона приєдналася до кампанії “Save the Asian Elephant”, яка спрямована на збереження азійських слонів, а у 2015 році стала покровителькою фонду “Elephant Family”, який підтримує захист тигрів та слонів в Індії.

Крім своєї благодійної діяльності, Камілла відома пристрастю до книжок та літератури. Жінка регулярно відвідує бібліотеки, книжкові ярмарки та культурні заходи.