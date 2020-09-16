Комітет кандидата в президенти США Дональда Трампа поширив в Мережі рекламне оголошення на підтримку американських військових з фотографією російських солдатів.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Комітет Дональда Трампа “Зробимо Америку знову великою” за допомогою сервісів Google поширив в Мережі рекламне оголошення з текстом: “Підтримай наші війська”.

Оголошення було проілюстровано фотографією, на якій зображені троє військових, на тлі летять винищувачі.

Спеціалісти впізнали на фото винищувачі “МиГ-29”, які було розроблено за радянських часів та які досі виробляють в Росії. Крім того, один з військових тримає автомат АК-47.

Цей кадр — фотографія з фотобанків. Зокрема, її можна знайти на сервісі Shutterstock, там вона опублікована з підписом “Військові силуети солдатів і ВПС на тлі неба на заході сонця”.

Автор фото, фотограф-любитель з російського міста Перм Артур Закіров підтвердив, що на цьому фото зображено моделі російського винищувача та моделей, одягнутих в російську військову форму. Він повідомив, що кадри було зроблено п’ять років тому, а саме цей знімок — колаж з декількох його робіт.

Примітно, що комітет, який поширив рекламу, підпорядковується Національному комітету республіканців і кампанії Трампа. Велика частина зібраних комітетом пожертвувань в цифровому форматі йде на фінансування кампанії.

Кампанія Трампа не відповіла на прохання прокоментувати цей інцидент. Рекламне оголошення розповсюджувалося з 8 по 12 вересня. Його побачили до 10 тисяч осіб на території США.