Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Трюдо також зазначив, що зі Сполученими Штатами ведуться переговори про те, щоб до середини серпня дозволити повністю вакцинованим громадянам США і постійним мешканцям США в’їжджати в Канаду для несуттєвих поїздок.
Крім того, він наголосив, що, якщо нинішня позитивна динаміка показників вакцинації і стану здоров’я населення збережеться, Канада зможе прийняти повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня.
Нещодавно представники охорони здоров’я країни заявили, що близько 78% людей у віці 12 років і старше в Канаді отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. Близько 44% людей у віці 12 років і старше повністю вакциновані.
Канада також заявила, що дозволить великим круїзним лайнерам знову відвідувати країну, починаючи з листопада, коли пандемія COVID-19 згасне, але вони повинні повністю відповідати вимогам суспільної охорони здоров’я.
- Напередодні Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в’їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.