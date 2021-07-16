Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада планує почати пропускати повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Трюдо також зазначив, що зі Сполученими Штатами ведуться переговори про те, щоб до середини серпня дозволити повністю вакцинованим громадянам США і постійним мешканцям США в’їжджати в Канаду для несуттєвих поїздок.

Крім того, він наголосив, що, якщо нинішня позитивна динаміка показників вакцинації і стану здоров’я населення збережеться, Канада зможе прийняти повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня.

Нещодавно представники охорони здоров’я країни заявили, що близько 78% людей у віці 12 років і старше в Канаді отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. Близько 44% людей у віці 12 років і старше повністю вакциновані.

Канада також заявила, що дозволить великим круїзним лайнерам знову відвідувати країну, починаючи з листопада, коли пандемія COVID-19 згасне, але вони повинні повністю відповідати вимогам суспільної охорони здоров’я.