ЄС офіційно рекомендував дозволити вільний в’їзд українцям: деталі

Про це йдеться у повідомленні Ради Європи.
“Після розгляду в рамках рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. У список була додана Україна”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, зі списку безпечних для ЄС країн вилучили Руанду і Таїланд.
Станом на 15 липня в “зеленому списку” ЄС містяться 23 країни:
- Албанія;
- Вірменія;
- Австралія;
- Азербайджан;
- Боснія і Герцеговина;
- Бруней-Даруссалам;
- Канада;
- Ізраїль;
- Японія;
- Йорданія;
- Ліван;
- Чорногорія;
- Нова Зеландія;
- Катар;
- Молдова;
- Північна Македонія;
- Саудівська Аравія;
- Сербія;
- Сінгапур;
- Південна Корея;
- Україна;
- Сполучені Штати;
- Китай (за умови підтвердження взаємності).
Вчора під час засідання Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Європейський Союз включив Україну до так званого “зеленого списку” країн і рекомендував скасувати обмеження на подорожі.
Важливо, що остаточне щодо скасування обмежень для в’їзду українців прийматимуть держави-члени блоку.
ЄС оновлює склад “зеленого переліку” кожні два тижні. У разі погіршення епідемічної ситуації країни можуть бути вилучені з переліку.
Нагадаємо, що з 1 липня Європейський союз відкрив кордони для громадян 11 країн, які вважає безпечними. Вони зможуть в’їжджати без обмежень.
Українцям тоді вільний в’їзд не дозволили, але аргументація цього рішення досі невідома.
За формулою ЄС, до списку безпечних країн можуть потрапити ті, у яких за 14 днів зафіксовано менш як 100 випадків захворювань на 100 тисяч населення. За даними Європейського центру контролю і профілактики захворювань, в Україні цей показник в межах норми – 33,3.
Нагадаємо, що на початку червня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко запевняв, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні знаходиться під контролем. Тому українців вже цього літа зможуть безперешкодно літати до країн Європейського союзу.
Зокрема, очільник МОЗ заявив, що кількість позитивних тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям Всесвітньою організації охорони здоров’я – менш як 5%. Такого результату, за словами Ляшка, вдалося досягти шляхом вакцинації населення та зменшенню кількості випадків зараження.
- Галузь туризму продовжує потерпати від пандемії коронавірусу. Через це світова економіка у 2020 та 2021 роках може втратити понад чотири трильйони доларів.