ЄС офіційно рекомендував дозволити вільний в’їзд українцям: деталі

Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в'їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.

Про це йдеться у повідомленні Ради Європи.

“Після розгляду в рамках рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. У список була додана Україна”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, зі списку безпечних для ЄС країн вилучили Руанду і Таїланд.

Станом на 15 липня в “зеленому списку” ЄС містяться 23 країни:

Албанія;

Вірменія;

Австралія;

Азербайджан;

Боснія і Герцеговина;

Бруней-Даруссалам;

Канада;

Ізраїль;

Японія;

Йорданія;

Ліван;

Чорногорія;

Нова Зеландія;

Катар;

Молдова;

Північна Македонія;

Саудівська Аравія;

Сербія;

Сінгапур;

Південна Корея;

Україна;

Сполучені Штати;

Китай (за умови підтвердження взаємності).

Вчора під час засідання Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Європейський Союз включив Україну до так званого “зеленого списку” країн і рекомендував скасувати обмеження на подорожі.

Важливо, що остаточне щодо скасування обмежень для в’їзду українців прийматимуть держави-члени блоку.

ЄС оновлює склад “зеленого переліку” кожні два тижні. У разі погіршення епідемічної ситуації країни можуть бути вилучені з переліку.

Нагадаємо, що з 1 липня Європейський союз відкрив кордони для громадян 11 країн, які вважає безпечними. Вони зможуть в’їжджати без обмежень.