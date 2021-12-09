Про це повідомив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.

При цьому канадським спортсменам, як і раніше, дозволено брати участь у змаганнях.

Першими про бойкот заявили 7 грудня представники Сполучених Штатів Америки. Під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі пояснила, що адміністрація Байдена не буде делегувати будь-яке дипломатичне чи офіційне представництво на Зимові Олімпійські ігри чи Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні “через геноцид та злочини проти людства, які вчиняє Китайська народна республіка у Сіньцзяні”.

До бойкоту 8 грудня долучилася Австралія. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон наголосив, що на рішення бойкотувати Ігри вплинуло також замороження дипломатичних відносин з боку Пекіна, яке не дало змоги Австралії висловити занепокоєння щодо прав людини в Китаї.

Також 8 грудня прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виголосив, що країна бойкотуватиме зимові Олімпійські ігри в Китаї, тому що ні міністри, ні офіційні особи не будуть там присутні.

Нагадаємо, у відповідь на це влада Китаю пригрозила Білому дому помстою за цей бойкот, попереджаючи, що цей крок може зашкодити двостороннім відносинам. У міністерстві закордонних справ Китаю пообіцяли вжити “рішучих контрзаходів”.