Про це повідомляє Посольство Канади в Україні.

“Канада реагує на COVID-19, надаючи підтримку місцевим гуманітарним фондам для забезпечення гнучкої тривалої гуманітарної допомоги там, де це найбільш необхідно. Ось чому ми виділили 700 тисяч доларів (близько $518 тисяч, – ред.) на підтримку гуманітарних зусиль в Україні”, – заявили у посольстві.

Там також уточнили, що кошти буде виділено Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

Глава українського представництва Офісу ООН з координації гуманітарних питань Аліс Армані Секі подякувала Канаді за щедрий внесок.

“Ця пожертва буде критично важливою для підтримки найбільш уразливих прошарків населення на сході України, особливо на тлі кризи COVID-19”, – написала вона на своїй сторінці у Twitter.