Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті Єврокомісії.

Так, Комісія пропонує пакет макрофінансової допомоги в розмірі 3 млрд євро для підтримки десяти країн.

Це: Албанія (180 млн євро), Боснія і Герцеговина (250 млн євро), Грузія (150 млн євро), Королівство Йорданія (200 млн євро), Косово (100 млн євро), Республіка Молдова (100 млн євро), Чорногорія ( 60 млн євро), Північна Македонія (160 млн євро), Туніс (600 млн євро) і Україна (1,2 мільярда євро).

“Комісія схвалила пропозицію про пакет макрофінансової допомоги на суму 3 млрд євро для десяти партнерів із розширення та сусідства (країни, які входять в політику розширення і сусідства, – ред.), щоб допомогти їм обмежити економічні наслідки пандемії коронавірусу… Це є важливою демонстрацією солідарності ЄС з цими країнами під час безпрецедентної кризи”, – наголошується в повідомленні.

Як зазначив виконавчий віцепрезидент ЄК з питань економіки Валдіс Домбровскіс, “кризові програми” допоможуть 10 країнам забезпечити макроекономічну стабільність і захистити своїх людей і компанії під час кризи”.

У Єврокомісії уточнили, що грошові кошти будуть надані протягом 12 місяців у формі позик на “дуже вигідних умовах, щоб допомогти цим країнам покрити їхні нагальні, термінові потреби у фінансуванні”.

“Разом з підтримкою Міжнародного валютного фонду ці фонди можуть сприяти зміцненню макроекономічної стабільності і створенню простору для розподілу ресурсів на захист громадян і пом’якшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу”, – йдеться в повідомленні.

Пропозиція Єврокомісії тепер має бути схвалена Європейським парламентом і Радою ЄС.

“Після прийняття пропозиції Комісія готова виплатити перший внесок якомога швидше… Другий транш може бути виплачений у четвертому кварталі 2020 року або в першій половині 2021 року за умови своєчасного здійснення додаткових заходів”, – йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. В рамках співпраці між Україною і ЄС в 2014 – 2019 роках вже були реалізовані чотири програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС, щодо яких Україна отримала пільгове кредитне фінансування на загальну суму 3,31 млрд євро.