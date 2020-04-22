Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті Єврокомісії.
Так, Комісія пропонує пакет макрофінансової допомоги в розмірі 3 млрд євро для підтримки десяти країн.
Це: Албанія (180 млн євро), Боснія і Герцеговина (250 млн євро), Грузія (150 млн євро), Королівство Йорданія (200 млн євро), Косово (100 млн євро), Республіка Молдова (100 млн євро), Чорногорія ( 60 млн євро), Північна Македонія (160 млн євро), Туніс (600 млн євро) і Україна (1,2 мільярда євро).
“Комісія схвалила пропозицію про пакет макрофінансової допомоги на суму 3 млрд євро для десяти партнерів із розширення та сусідства (країни, які входять в політику розширення і сусідства, – ред.), щоб допомогти їм обмежити економічні наслідки пандемії коронавірусу… Це є важливою демонстрацією солідарності ЄС з цими країнами під час безпрецедентної кризи”, – наголошується в повідомленні.
Як зазначив виконавчий віцепрезидент ЄК з питань економіки Валдіс Домбровскіс, “кризові програми” допоможуть 10 країнам забезпечити макроекономічну стабільність і захистити своїх людей і компанії під час кризи”.
У Єврокомісії уточнили, що грошові кошти будуть надані протягом 12 місяців у формі позик на “дуже вигідних умовах, щоб допомогти цим країнам покрити їхні нагальні, термінові потреби у фінансуванні”.
“Разом з підтримкою Міжнародного валютного фонду ці фонди можуть сприяти зміцненню макроекономічної стабільності і створенню простору для розподілу ресурсів на захист громадян і пом’якшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу”, – йдеться в повідомленні.
Пропозиція Єврокомісії тепер має бути схвалена Європейським парламентом і Радою ЄС.
“Після прийняття пропозиції Комісія готова виплатити перший внесок якомога швидше… Другий транш може бути виплачений у четвертому кварталі 2020 року або в першій половині 2021 року за умови своєчасного здійснення додаткових заходів”, – йдеться в повідомленні.
ДОВІДКА. В рамках співпраці між Україною і ЄС в 2014 – 2019 роках вже були реалізовані чотири програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС, щодо яких Україна отримала пільгове кредитне фінансування на загальну суму 3,31 млрд євро.
- Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. За словами голови НБУ Якова Смолія, наразі Фонд очікує виконання Україною ще кількох умов, зокрема, прийняття закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.
- Парламент уже прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їх екс-власникам. До другого читання до документа подано понад 16 тисяч правок.