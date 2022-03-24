Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до українського батальйону іноземних бійців, бо щораз більше непокоїться, що потенційних військовополонених можуть використати як інструмент російської пропаганди.

Про це інформує британське видання The Guardian.

23 березня генерал-лейтенант Френсіс Аллен, віценачальник штабу оборони Канади заявив, що найвище керівництво видало наказ, яким забороняє військовослужбовцям і резервістам, котрі працюють за сумісництвом, долучатись до новоствореного іноземного легіону України.

Правило, яке також поширюється на солдатів, що перебувають у відпустці, з’явилося після того, як минулого місяця Президент України Володимир Зеленський закликав добровольців захищати його країну від російського вторгнення.

Вважається, що відповіли тисячі, у тому числі й достатньо канадців, які навіть сформували власний батальйон – Канадську українську бригаду. Поки одні ветерани використали свої навички для гуманітарної роботи, інші взялися до зброї.

За словами Аллена, єдині канадські солдати, яким дозволено в’їжджати в Україну, – це ті, хто має офіційний дозвіл від Вейна Ейра, начальника Штабу оборони. Канада раніше відправила в Україну 250 військових інструкторів, але їх перевели до Польщі ще перед вторгненням Росії.