Про це інформує британське видання The Guardian.
23 березня генерал-лейтенант Френсіс Аллен, віценачальник штабу оборони Канади заявив, що найвище керівництво видало наказ, яким забороняє військовослужбовцям і резервістам, котрі працюють за сумісництвом, долучатись до новоствореного іноземного легіону України.
Правило, яке також поширюється на солдатів, що перебувають у відпустці, з’явилося після того, як минулого місяця Президент України Володимир Зеленський закликав добровольців захищати його країну від російського вторгнення.
Вважається, що відповіли тисячі, у тому числі й достатньо канадців, які навіть сформували власний батальйон – Канадську українську бригаду. Поки одні ветерани використали свої навички для гуманітарної роботи, інші взялися до зброї.
За словами Аллена, єдині канадські солдати, яким дозволено в’їжджати в Україну, – це ті, хто має офіційний дозвіл від Вейна Ейра, начальника Штабу оборони. Канада раніше відправила в Україну 250 військових інструкторів, але їх перевели до Польщі ще перед вторгненням Росії.
- Нагадаємо, сьогодні лідери НАТО зустрілися на саміті для обговорення безпекових викликів, зокрема спричинених російською агресією та війною РФ проти України. Члени НАТО домовилися надати Україні додаткову допомогу.