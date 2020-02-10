Про це повідомляє агентство Deutsche Presse-Agentur.
У понеділок, 10 лютого, лідер правлячої партії “Християнсько-демократичний союз Німеччини” Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що відмовляється від планів по плавній передачі влади та не має наміру висуватися на пост нового канцлера Німеччини на прийдешніх виборах 2021 року.
Крамп-Карренбауер заявила, що її рішення не балотуватися та незабаром відмовитися від керівництва ХДС не було спонтанним.
“Це рішення вже давно дозріває і росте в мені”, — сказала Крамп-Карренбауер в коментарі журналістам
Також вона додала, що розділення постів кандидата в канцлери та лідера ХДС — крок, підтриманий діючим канцлером Ангелою Меркель — було помилкою.
“Відкрите питання про кандидатуру канцлера послаблює ХДС в той час, коли політика в Німеччині залежить від сильного ХДС”, — зазначила вона.
Крамп-Карренбауер стверджує, що очолювати партію та бути її кандидатом на виборах 2021 року має одна й та сама людина. За словами політика, вона залишиться лідером партії допоки партійна конференція не вирішить, хто повинен спробувати замінити Меркель. Крамп-Карренбауер також оголосила, що вона залишиться міністром оборони Німеччини на прохання Меркель.
Меркель, коментуючи це рішення своєї ймовірної спадкоємиці, заявила, що прийняла його “з великою повагою”.
“Але я б також сказала, що шкодую про це”, —додала Меркель.
Зазначимо, що ця заява була зроблена Крамп-Карренбауер на тлі політичної кризи в одній з 16 суверенних земель ФРН —Тюрінгії. З 2014 року посаду прем’єр-міністра там займав Бодо Рамелов — член партії “Ліві”. Однак на нещодавніх виборах члени партії ХДС спільно з ультраправою “Альтернативною для Німеччини” підтримали кандидата ліберальної Вільної демократичної партії — Томаса Кеммеріха.
Крамп-Карренбауер та Меркель різко розкритикували обрання Томаса Кеммеріха. Зокрема, Крамп-Карренбауер вказувала високопоставленим партійним діячам, що існує “незрозумілий зв’язок” між деякими членами ХДС, ультраправою “АдГ” та ВДП. Таким чином Крамп-Карренбауер опинилася під тиском через її відмову співпрацювати з обома сторонами, а розібратися з ситуацією потенційний канцлер так і не змогла.
- Нагадаємо, в жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не буде балотуватися в 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель прийняла рішення піти з поста лідера партії ХДС (Християнсько-демократичний союз Німеччини).
- Головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на з’їзді в Гамбурзі (Німеччина) було обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер. Її підтримувала екслідер ХДС Ангела Маркель.
- У травні минулого року стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель розчарована в своїй можливій наступниці Аннегрет Крамп-Карренбауер, тому не хоче достроково залишати пост глави уряду ФРН.