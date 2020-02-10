Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яка могла зайняти пост федерального канцлера Німеччини після Ангели Меркель, відмовилася від висунення на виборах.

Про це повідомляє агентство Deutsche Presse-Agentur.

У понеділок, 10 лютого, лідер правлячої партії “Християнсько-демократичний союз Німеччини” Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що відмовляється від планів по плавній передачі влади та не має наміру висуватися на пост нового канцлера Німеччини на прийдешніх виборах 2021 року.

Крамп-Карренбауер заявила, що її рішення не балотуватися та незабаром відмовитися від керівництва ХДС не було спонтанним.

“Це рішення вже давно дозріває і росте в мені”, — сказала Крамп-Карренбауер в коментарі журналістам

Також вона додала, що розділення постів кандидата в канцлери та лідера ХДС — крок, підтриманий діючим канцлером Ангелою Меркель — було помилкою.

“Відкрите питання про кандидатуру канцлера послаблює ХДС в той час, коли політика в Німеччині залежить від сильного ХДС”, — зазначила вона.

Крамп-Карренбауер стверджує, що очолювати партію та бути її кандидатом на виборах 2021 року має одна й та сама людина. За словами політика, вона залишиться лідером партії допоки партійна конференція не вирішить, хто повинен спробувати замінити Меркель. Крамп-Карренбауер також оголосила, що вона залишиться міністром оборони Німеччини на прохання Меркель.

Меркель, коментуючи це рішення своєї ймовірної спадкоємиці, заявила, що прийняла його “з великою повагою”.

“Але я б також сказала, що шкодую про це”, —додала Меркель.

Зазначимо, що ця заява була зроблена Крамп-Карренбауер на тлі політичної кризи в одній з 16 суверенних земель ФРН —Тюрінгії. З 2014 року посаду прем’єр-міністра там займав Бодо Рамелов — член партії “Ліві”. Однак на нещодавніх виборах члени партії ХДС спільно з ультраправою “Альтернативною для Німеччини” підтримали кандидата ліберальної Вільної демократичної партії — Томаса Кеммеріха.

Крамп-Карренбауер та Меркель різко розкритикували обрання Томаса Кеммеріха. Зокрема, Крамп-Карренбауер вказувала високопоставленим партійним діячам, що існує “незрозумілий зв’язок” між деякими членами ХДС, ультраправою “АдГ” та ВДП. Таким чином Крамп-Карренбауер опинилася під тиском через її відмову співпрацювати з обома сторонами, а розібратися з ситуацією потенційний канцлер так і не змогла.