Кандидат у президенти Польщі Кшиштоф Босак у різкій манері відгукнувся про зворушливу промову в'язня "Аушвіца" Мар'яна Турського. Його заява була піддана критиці.

Про це кандидат у президенти від ультраправої партії “Конфедерація” заявив в інтерв’ю польському виданню “Факт”.

Нагадаємо, на пам’ятних заходах з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі виступив колишній його в’язень Маріан Турський. Його промова викликала великий резонанс у Польщі.

“Ніхто не має права інструменталізувати річницю “Аушвіца” і вписувати її в контекст поточних політичних суперечок, припускати, що дії будь-якої зі сторін є передоднем чергового Голокосту. Це дуже недоречно”, – сказав він.

За словами Босака, Турський скористався річницею, щоб атакувати уряд.

“З Асоціації колишніх в’язнів концтаборів і їх сімей були допущені всього три людини. Голос дістався пану, який вирішив використовувати цю річницю, щоб напасти на уряд і Сейм”, – заявив політик.

Пізніше він додав: “Зараз не слушний час для такого голосу. Ніхто не має права інструменталізувати річницю Освенцима і вписувати її в контекст поточних політичних суперечок, припускати, що дії будь-якої зі сторін є передоднем чергового Голокосту. Це дуже недоречно”.

“Бувають такі дні, коли краще мовчати. ​​Пан Босак навіть мовчати по-людськи не вміє”, “Бідний цей Босак. Він не зрозумів, що це не напад на жодний уряд. Це голос непокірної людини. Це просто голос совісті”, – пишуть обурені користувачі соцмереж.

Не менш негативно оцінили вони й твіт глави TVP Info Самуеля Перейри, який також образливо відгукнувся про Турського.

“На жаль, зло може бути заразним. Випадок, коли в’язень Освенцима, який сам пережив страждання і злочини нацизму – згодом працював на комуністів, працював у відділі пропаганди і в комуністичному виданні “Політика”. Такі сторінки нашої непростої історії …” – написав у Twitter співробітник TVP.

“Кажуть, у TVP працює вкрай мерзенна істота, і навряд чи волосся з його голови впаде, тому що за таку гидоту там швидше винагороджують. Ми не будемо байдужими. За це ми запитаємо в першу чергу”, – прокоментувала Агнешка Помаска з опозиційної “Громадянської коаліції “.

ДОВІДКА. Маріан Турський – польський журналіст єврейського походження і голова Єврейського історичного інституту в Варшаві. З 1942 року він був ув’язнений в Лодзинське гетто. У серпні 1944 року його депортували в концентраційний табір Аушвіц. Навесні 1945 року Турський прибув до концтабору Бухенвальд на марш смерті, потім в концентраційний табір Терезієнштадт.

Після Другої світової війни він оселився у Варшаві. З 1945 року Турський працював у молодіжній організації Польської робітничої партії. З 1958 року він очолював історико-редакційний відділ журналу “Політика”. Попри похилий вік він продовжує працювати журналістом.

З березня 2009 року є головою Ради Варшавського музею історії польських євреїв.