Про це йдеться на сайті президента України.
Зміни почали діяти в день публікації наказу, тобто 13 серпня.
Визначити рівень володіння українською мовою тим чи іншим кандидатом може Національна комісія зі стандартів державної мови.
Окрім сертифіката про знання державної мови, кандидати повинні мати такі документа: копію трудової книжки, послужний список (для військовозобов’язаних) та дані щодо трудової діяльності з реєстру застрахованих осіб.
16 липня розпочався новий етап втілення норм закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної. В цей день відкрили реєстрацію на іспит на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків та осіб, які мають намір набути громадянство України.
- Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” 16 травня 2019 року був офіційно оприлюднений у парламентському виданні “Голос України”. Важливо відзначити, що в законі йдеться не про примусову українізацію, а про те, що саме українська мова є державною. Закон не поширюється на мову проведення релігійних обрядів і побутове спілкування. Українська мова є обов’язковою для чиновників, вищого керівництва країни, народних депутатів і так далі.
- 16 січня набула чинності стаття 30 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, згідно з якою вся сфера обслуговування має перейти на українську. #Букви розбирались, чи будуть штрафувати, якщо говориш російською, та спростували найпоширеніші міфи.
- Конституційний Суд України визнав конституційним Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“.