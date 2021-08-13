Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає, що кандидат на пост очільника районної державної адміністрації (РДА) повинен мати сертифікат про володіння державною (українською) мовою.

Про це йдеться на сайті президента України.

Зміни почали діяти в день публікації наказу, тобто 13 серпня.

Визначити рівень володіння українською мовою тим чи іншим кандидатом може Національна комісія зі стандартів державної мови.

Окрім сертифіката про знання державної мови, кандидати повинні мати такі документа: копію трудової книжки, послужний список (для військовозобов’язаних) та дані щодо трудової діяльності з реєстру застрахованих осіб.

16 липня розпочався новий етап втілення норм закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної. В цей день відкрили реєстрацію на іспит на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків та осіб, які мають намір набути громадянство України.