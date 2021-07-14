Про це повідомила пресслужба КСУ.

Відповідне рішення суд ухвалив 14 липня на пленарному засіданні Великої палати Суду у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України.

Рішення Суду буде оприлюднено на офіційному вебсайті у четвер, 15 липня.

Подання з вимогою визнати неконституційним закон про функціонування української мови було подане 21 червня 2019 року.

Його ініціаторами виступили нардепи попереднього скликання Верховної Ради (більшість ініціаторів – депутати від фракції “Опозиційного блоку”). Уповноваженими депутатами за поданням є Олександр Долженков і Вадим Новинський.

У своєму поданні депутати наполягали, що закон про українську мову нібито порушує конституційне право громадян на використання рідної мови, створює атмосферу нетерпимості до мовного різноманіття в багатонаціональній Україні. На думку ініціаторів подання, закон нібито створює умови для дискримінації російськомовних громадян. Вони заявили, що була порушена процедура розгляду законопроєкту про мову, зокрема, зафіксовані факти неперсонального голосування депутатів.

КСУ почав розглядати цю справу понад рік назад – 7 липня 2020 року.

3 листопада 2020 року під будівлею Конституційного суду України відбувався пікет на підтримку української мови, а саме закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.