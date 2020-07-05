Про це виконавець написав у Twitter.
“Ми повинні виконати дану Америкою обіцянку, довіряючи Богові, об’єднуючи наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на посаду президента Сполучених Штатів”, – написав Каньє Вест, додавши хештег #2020VISION.
Наразі ніхто з політиків не прокоментував заяву Веста. Водночас “повну підтримку” реперу вже пообіцяв глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск.
“Маєш мою повну підтримку”, – написав Маск у коментарі до допису.
Варто зазначити, що репер уже не вперше заявляє про наміри брати участь у виборах президента США. Він заявляв про намір брати участь у виборах 2020 року на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards в 2015 році.
Як відомо, вибори президента США пройдуть у листопаді 2020 року.
- Раніше відомий репер Каньє Вест опублікував фото з мільярдером, засновником SpaceX і Tesla Ілоном Маском.