Знімок опублікований в Twitter-акаунті Каньє Уеста.

У середу, 1 липня, репер Каньє Уест поділився з підписниками фото з мільярдером Ілоном Маском. На фото Ілон в кросівках від Yeezy, бренду Каньє.

“Коли ви йдете в свій будинок для хлопчиків, і ви обидва одягнені в помаранчеве (це гра слів: англ. оrange — і “помаранчевий колір”, і “апельсин” — ред.)”, — написав репер в підписі до знімка.

When you go to your boys house and you’re both wearing orange 🍊 pic.twitter.com/IyPOdEKaVY — ye (@kanyewest) July 1, 2020

Кількома днями раніше мати Ілона, модель Мей Маск, поділилася в соцмережах фотографією з сином, зробленою під час святкування його Дня Народження. На фото Ілон одягнений так само, як на знімку Каньє, знімок зроблений в тому ж місці.

Це дає можливість припустити, що Каньє також сфотографувався з Маском на вечірці з нагоди Дня Народження.

Варто зазначити, що Каньє та Ілон не вперше проводять свята разом. Наприклад, вони разом відсвяткували Різдво в 2019 року. Знімками ділилася в соцмережах дружина репера, модель та зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян.

Тоді в Мережі масово жартували про те, що Маск “не в своїй тарілці”.

“Ілон Маск просто випадково потрапив на фото”, “Що там робить Ілон?”, “Це фотошоп”, “Чому Ілон?”, — писали користувачі соцмереж.

Elon Musk just randomly in the pic 😂🔥🔥 pic.twitter.com/N7ck2wcV0P — vinny (@vinny2N1CE) December 28, 2019