Про це розповів виконавчий директор ВООЗ Майк Раян, повідомляє “Голос Америки”.
На його думку, держави потребуватимуть додаткових заходів з охорони здоров’я населення, щоб уникнути повторного спалаху коронавірусу.
“На чому ми насправді повинні зосередитися — це на діагностиці хворих, їх ізоляції та ізоляції тих, хто мав з ними контакти”, – розповів Раян.
За словами фахівця, якщо зараз не вживати серйозних заходів, то нинішні обмеження на пересування між державами будуть скасовані і загроза нового спалаху підвищиться знову.
“Як тільки ми припинимо передачу вірусу, ми повинні атакувати сам вірус. Ми повинні почати цю боротьбу”, – пояснив він.
Також на запитання про те, коли буде доступна вакцина проти коронавірусу, фахівець відповів, що реально не швидше ніж через рік.
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