У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що зупинити поширення коронавірусу COVID-19 не вдасться лише карантинними обмежувальними заходами.

Про це розповів виконавчий директор ВООЗ Майк Раян, повідомляє “Голос Америки”.

На його думку, держави потребуватимуть додаткових заходів з охорони здоров’я населення, щоб уникнути повторного спалаху коронавірусу.

“На чому ми насправді повинні зосередитися — це на діагностиці хворих, їх ізоляції та ізоляції тих, хто мав з ними контакти”, – розповів Раян.

За словами фахівця, якщо зараз не вживати серйозних заходів, то нинішні обмеження на пересування між державами будуть скасовані і загроза нового спалаху підвищиться знову.

“Як тільки ми припинимо передачу вірусу, ми повинні атакувати сам вірус. Ми повинні почати цю боротьбу”, – пояснив він.

Також на запитання про те, коли буде доступна вакцина проти коронавірусу, фахівець відповів, що реально не швидше ніж через рік.