Губернатор Осаки Хирофумі Йошимура заявив, що він хоче, щоб картонні ліжка, на яких спали спортсмени на Олімпійських та Паралімпійських іграх в Токіо, були передані в COVID-лікарні.

Про це повідомляє газета Japan Times.

Очікується, що близько 800 ліжок, розрахованих на людей вагою до 200 кг, а також подушки, використані під час Токійський ігор, будуть передані до медичної установи для пацієнтів з COVID-19 з незначними симптомами або без них.

Скоріш за все, їх будуть використовувати в тимчасовому медичному закладі, який префектура створить до кінця цього місяця.

Загалом близько 18 000 картонних ліжок використовувалися в селищі спортсменів під час Олімпійських і Паралімпійських ігор, які закрилися минулої неділі. Напередодні Ігор почали поширюватися вірусні твіти та новинні статті про “антисексуальні ліжка” в Олімпійському селищі, але в кінцевому підсумку ці чутки виявилися хибними.