Про це повідомляє газета Japan Times.
Очікується, що близько 800 ліжок, розрахованих на людей вагою до 200 кг, а також подушки, використані під час Токійський ігор, будуть передані до медичної установи для пацієнтів з COVID-19 з незначними симптомами або без них.
Скоріш за все, їх будуть використовувати в тимчасовому медичному закладі, який префектура створить до кінця цього місяця.
Загалом близько 18 000 картонних ліжок використовувалися в селищі спортсменів під час Олімпійських і Паралімпійських ігор, які закрилися минулої неділі. Напередодні Ігор почали поширюватися вірусні твіти та новинні статті про “антисексуальні ліжка” в Олімпійському селищі, але в кінцевому підсумку ці чутки виявилися хибними.
- Ірландський гімнаст Ріс Мак-Кленаган перевірив чутки про те, що ліжка виготовлені переробленого картону, які встановили в Олімпійському селищі, не витримують значних навантажень.