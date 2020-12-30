Уряд Ірану затвердив суму компенсації у 150 тисяч доларів або її еквівалент в інших валютах для сімей кожної жертви катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ).

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство IRNA.

Кабінет міністрів Ірану доручив Міністерству доріг і міського розвитку країни у співпраці з відповідними агентствами виплатити компенсації якомога швидше. Затверджено суму у $150 тисяч (або еквівалентну суму в інших валютах) сім’ям і тим, хто постраждав.

Зазначається, що кошти повинні бути виплачені тим, хто залишилися в живих і спадкоємцям загиблих “без будь-якої дискримінації за національністю і громадянством відповідно до чинних законів країн”.