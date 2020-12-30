Про це повідомляє іранське інформаційне агентство IRNA.
Кабінет міністрів Ірану доручив Міністерству доріг і міського розвитку країни у співпраці з відповідними агентствами виплатити компенсації якомога швидше. Затверджено суму у $150 тисяч (або еквівалентну суму в інших валютах) сім’ям і тим, хто постраждав.
Зазначається, що кошти повинні бути виплачені тим, хто залишилися в живих і спадкоємцям загиблих “без будь-якої дискримінації за національністю і громадянством відповідно до чинних законів країн”.
- 28 грудня у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що передали в онлайн-форматі остаточний технічний звіт за результатами розслідування причин катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”.