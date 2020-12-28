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Катастрофа літака МАУ: Іран наполягає, що передав Україні техзвіт

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що передали в онлайн-форматі остаточний технічний звіт за результатами розслідування причин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Понеділок, 28 грудня 2020, 16:10

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, повідомляє IRNA.

“Організація цивільної авіації як орган, відповідальний за технічні питання, у відповідності зі своїми обов’язками, представила звіт для України і інших сторін”, – заявив Хатібзаде.

Також Хатібзаде висловив співчуття родинам загиблих.

23 грудня заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що інформація про те, що Іран передав Україні фінальний звіт щодо катастрофи МАУ в небі над Тегераном, яку оприлюднили іранські ЗМІ, не відповідає дійсності.

“Ми неодноразово чули від іранської сторони, що звіт готовий, що зараз завершується переклад. Я ці слова чую останні два місяці ледь не щотижня, однак документи відсутні”, – сказав він.

Катастрофа літака МАУ

8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

У липні Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

 

Теги: звіт, Іран, літак, МАУ, катастрофа

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