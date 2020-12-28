Катастрофа літака МАУ: Іран наполягає, що передав Україні техзвіт

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що передали в онлайн-форматі остаточний технічний звіт за результатами розслідування причин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, повідомляє IRNA.

“Організація цивільної авіації як орган, відповідальний за технічні питання, у відповідності зі своїми обов’язками, представила звіт для України і інших сторін”, – заявив Хатібзаде.

Також Хатібзаде висловив співчуття родинам загиблих.

23 грудня заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що інформація про те, що Іран передав Україні фінальний звіт щодо катастрофи МАУ в небі над Тегераном, яку оприлюднили іранські ЗМІ, не відповідає дійсності.

“Ми неодноразово чули від іранської сторони, що звіт готовий, що зараз завершується переклад. Я ці слова чую останні два місяці ледь не щотижня, однак документи відсутні”, – сказав він.