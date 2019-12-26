Кожен п'ятий українець має намір святкувати Різдво двічі – 25 грудня і 7 січня.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року.

Так, більшість українців святкуватимуть Різдво 7 січня наступного року – 67,4 % (у 2017 році цей показник становив 76 %, в 2018-м – 69 %).

Водночас 20,8 % респондентів повідомили, що святкуватимуть як 25 грудня, так і 7 січня (в 2018 році цей показник становив 17 %).

І лише 4,1 % українців відповіли, що планують святкувати Різдво лише 25 грудня.

Не мають наміру відзначати це свято взагалі 5,5 % респондентів (8 % минулого року).

Дослідження проводилося у всіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.