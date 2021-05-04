Британська актриса Кейт Вінслет допомагала молодій колезі Ангур Райс зі зйомками секс-сцени в серіалі HBO "Мейр з Істтауна" з багажника автомобіля.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Vanity Fair.

Вінслет захотіла підтримати молоду актрису Ангур Райс під час зйомок інтимної сцени.

За її словами, епізод між Райс і іншим актором не вимагав наготи, тому на майданчику був відсутній координатор з інтимних сцен. Зазвичай саме координатори спостерігають за зйомками сцен сексуального характеру, щоб забезпечити комфорт на майданчику.

“Тоді я відчула, що вона нервує, і я сказала їй: “Я буду поруч “, – згадала Кейт.

Вона зазначила, що юна артистка подякувала її за це.

“Я знала, що їм буде легше, якщо поруч буде людина, яка зможе проконтролювати процес”, – сказала Вінслет.

Оскільки сцена знімалася в автомобілі, їй довелося залізти в багажник, щоб камера не могла її побачити.

“Мейр з Істтауна” розповідає про детективицю Мері Шиан, яка веде розслідування вбивства, що сталося в містечку в Пенсільванії, і при цьому намагається розібратися з особистими проблемами.

Шоураннером став Бред Інгельсбі, а зняв серіал – Крейг Зобель.

У проєкті крім Вінслет знялися Гай Пірс, Еван Пітерс, Джин Смарт й інші.