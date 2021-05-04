Про це вона розповіла в інтерв’ю Vanity Fair.
Вінслет захотіла підтримати молоду актрису Ангур Райс під час зйомок інтимної сцени.
За її словами, епізод між Райс і іншим актором не вимагав наготи, тому на майданчику був відсутній координатор з інтимних сцен. Зазвичай саме координатори спостерігають за зйомками сцен сексуального характеру, щоб забезпечити комфорт на майданчику.
“Тоді я відчула, що вона нервує, і я сказала їй: “Я буду поруч “, – згадала Кейт.
Вона зазначила, що юна артистка подякувала її за це.
“Я знала, що їм буде легше, якщо поруч буде людина, яка зможе проконтролювати процес”, – сказала Вінслет.
Оскільки сцена знімалася в автомобілі, їй довелося залізти в багажник, щоб камера не могла її побачити.
“Мейр з Істтауна” розповідає про детективицю Мері Шиан, яка веде розслідування вбивства, що сталося в містечку в Пенсільванії, і при цьому намагається розібратися з особистими проблемами.
Шоураннером став Бред Інгельсбі, а зняв серіал – Крейг Зобель.
У проєкті крім Вінслет знялися Гай Пірс, Еван Пітерс, Джин Смарт й інші.
- Раніше британська акторка Кейт Вінслет розповіла, що деякі голлівудські актори не роблять камінг-аут, оскільки побоюються, що їх після цього не будуть запрошувати на ролі гетеросексуальних персонажів.