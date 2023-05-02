Очільники силових та оборонних відомств України написали лист до глави Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням відкласти розгляд правки до законопроєкту № 8312 щодо повернення доплат військовим у розмірі 30 000 гривень. Водночас вони просять розробити новий проєкт закону.

Лист у своєму Telegram-каналі опублікував голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

У листі мовиться, що до законопроєкту № 8312 “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану” було внесено пропозицію щодо повернення додаткових виплат у розмірі 30 000 гривень всім військовослужбовцям, незалежно від районів проведення служби.

Водночас у відомствах вважають, що пропозиція не може бути ухвалена у представленій редакції через низку факторів, серед яких:

правка не розв’язує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів;

текст правки не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;

підхід до оплати повинен розроблятись з представниками військовослужбовців та командуванням.

“Ще більш важливо, аби справедлива система оплати існувала не тільки на папері, але й була забезпечена відповідними видатками”, – мовиться у листі.

Враховуючи все вище сказане, у відомствах пропонують створити робочу групу з представників парламенту, Кабміну та Генштабу, які б швидко розробили зміни до діючого законодавства щодо питання виплат.

Розробка нового законопроєкту повинна відбутись до кінця травня. До цього часу парламентарів просять не розглядати правку № 8312-П.

Лист підписали глави Міноборони (Олексій Резніков, МВС (Ігор Клименко), Головнокомандуючий ЗСУ (Валерій Залужний), Начальник Генштабу ЗСУ (Сергій Шаптала), Глава ДПСУ (Сергій Дейнеко), Командувач Нацгвардії (Юрій Лебідь) ТВ глава СБУ “Василю Малюк).

Нагадаємо, що з 1 лютого цього року військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. У відповідь на це нововведення президента України Володимира Зеленського закликали повернути скасовані додаткові виплати, натомість урізати надбавки народним депутатам.