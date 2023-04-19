Про це інформує пресслужба “Європейської солідарності”.
За словами народної депутатки Ніни Южаніної, рішення скоротити виплати військовим у січні 2023 року було неконституційним. Вона вважає, що кошти можна вивільнити з Дорожнього фонду, фінансування телемарафону, а також скоротивши витрати прокуратури, ДБР.
“Ми подивилися уважно на бюджет і пропонуємо скорочення видатків на Дорожній фонд. Ми безболісно ми можемо взяти 75% з коштів, запланованих на будівництво доріг”, – пояснила Южаніна.
Відтак, з Дорожнього фонду пропонується взяти 51 мільярд 136 мільйонів гривень.
Також Южаніна додала, що витрати на фінансування телемарафону у цьому році збільшені на 1 мільярд 666 мільйонів: “Треба привести кількість витрачання коштів до рівня 2022 року. Саме на цю суму збільшено витрати у 2023 році”.
Крім того, депутатка підкреслила, що прокуратурі збільшили фінансування на 731 мільйон, а ДБР – на 379 мільйонів. На думку Южаніної, це несправедливе рішення, яке необхідно скасувати.
Далі народна депутатка відзначила, що 180 мільярдів – це нелегальний оборот через схеми з банками, які провели у сфері грального бізнесу. Якщо гральний бізнес в легальній площині, влада має отримати у бюджет 2023 року 23 мільярди 166 мільйонів. Це податок на доходи і військовий збір з виграшів гравців.
“Через зерновий коридор за декілька місяців було фіктивно завантажено зернових на 79 мільярдів гривень. Це до 300 компаній, які не вирощували зернові в Україні, закупили їх за безцінь у фермерів. Якщо застосувати норму прийнятого закону про експортне забезпечення, то ми отримуємо 11 мільярдів 98 мільйонів податку на додану вартість”, – пояснює Южаніна.
За оцінками фракції, якщо спрямувати всі надходження з тютюнового ринку до державного бюджету, можна отримати більше 2,5 мільярдів гривень.
“Таким чином ми сконцентруємо в бюджеті 90 мільярдів 715 мільйонів”, – прокоментувала вона.
Нагадаємо, що з 1 цього року лютого військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. У відповідь на це нововведення президента України Володимира Зеленського закликали повернути скасовані додаткові виплати, натомість урізати надбавки народним депутатам.
- Верховна Рада України за наполяганням народних депутатів із фракції “Європейська Солідарність” погодилася створити робочу групу щодо повернення доплат військовослужбовцям ЗСУ у розмірі 30 тисяч гривень.
- Співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко повідомила, що в бюджеті є кошти для повернення грошових доплат військовослужбовцям. Відповідні зміни до Держбюджету пропонуються у законопроєкті № 9006.
- 6 лютого у Верховній Раді лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко закликав повернути скасовані доплати військовим у 30 тисяч грн.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав зберегти гідне грошове забезпечення українським військовим і продовжувати виплачувати їм 30 000 гривень.