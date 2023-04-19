Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" ініціюють поправки до закону, які дозволяють перерозподілити понад 90 мільярдів гривень на доплати 30 тисяч військовим.

Про це інформує пресслужба “Європейської солідарності”.

За словами народної депутатки Ніни Южаніної, рішення скоротити виплати військовим у січні 2023 року було неконституційним. Вона вважає, що кошти можна вивільнити з Дорожнього фонду, фінансування телемарафону, а також скоротивши витрати прокуратури, ДБР.

“Ми подивилися уважно на бюджет і пропонуємо скорочення видатків на Дорожній фонд. Ми безболісно ми можемо взяти 75% з коштів, запланованих на будівництво доріг”, – пояснила Южаніна.

Відтак, з Дорожнього фонду пропонується взяти 51 мільярд 136 мільйонів гривень.

Також Южаніна додала, що витрати на фінансування телемарафону у цьому році збільшені на 1 мільярд 666 мільйонів: “Треба привести кількість витрачання коштів до рівня 2022 року. Саме на цю суму збільшено витрати у 2023 році”.

Крім того, депутатка підкреслила, що прокуратурі збільшили фінансування на 731 мільйон, а ДБР – на 379 мільйонів. На думку Южаніної, це несправедливе рішення, яке необхідно скасувати.

Далі народна депутатка відзначила, що 180 мільярдів – це нелегальний оборот через схеми з банками, які провели у сфері грального бізнесу. Якщо гральний бізнес в легальній площині, влада має отримати у бюджет 2023 року 23 мільярди 166 мільйонів. Це податок на доходи і військовий збір з виграшів гравців.

“Через зерновий коридор за декілька місяців було фіктивно завантажено зернових на 79 мільярдів гривень. Це до 300 компаній, які не вирощували зернові в Україні, закупили їх за безцінь у фермерів. Якщо застосувати норму прийнятого закону про експортне забезпечення, то ми отримуємо 11 мільярдів 98 мільйонів податку на додану вартість”, – пояснює Южаніна.

За оцінками фракції, якщо спрямувати всі надходження з тютюнового ринку до державного бюджету, можна отримати більше 2,5 мільярдів гривень.

“Таким чином ми сконцентруємо в бюджеті 90 мільярдів 715 мільйонів”, – прокоментувала вона.

Нагадаємо, що з 1 цього року лютого військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. У відповідь на це нововведення президента України Володимира Зеленського закликали повернути скасовані додаткові виплати, натомість урізати надбавки народним депутатам.