Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від громадян призовного віку.

За різні суми хабарів він пропонував чоловікам ухилитися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану.

Співробітникам СБУ вдалося задокументували факт вимагання 5 тис. дол. з призовника.

За таку суму службовець обіцяв сприяння у видачі чоловіку висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.

Правоохоронці задокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. дол.

СБУ викрила посадовця на робочому місці, коли він отримував другу частину хабаря.

Під час проведення обшуків за місцем роботи та у домоволодінні фігуранта в одному з приватних секторів Києва, правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті. Сума вилучених коштів еквівалентна понад 5 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), фігуранту повідомлено про підозру. Зараз вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.