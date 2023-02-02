Про це повідомила пресслужба СБУ та Одеська обласна прокуратура.
За даними слідства, затримано заступника начальника одного з управлінь Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин ОВА. Посадовець вимагав різні суми, аби сприяти “безперешкодному” виділенню земельних ділянок у південному регіоні.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 60 тисяч доларів від місцевого підприємця. За хабар чиновник обіцяв бізнесмену виділення в оренду двох земельних площ у розмірі 4 га та 1 га. Вони розташовані на узбережжі Дунаю в місті Рені на Одещині.
Посадовця затримано біля адміністративної будівлі обласної військової адміністрації. Його викрито під час отримання першої частини хабаря у розмірі 40 тисяч доларів.
Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування.
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