Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

“Вчора ввечері особисто спілкувався з Геннадієм Адольфовичем. Він все читає, все бачить і він просив передати, що він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів”, – сказав Сидоренко.

Він також повідомив, що Кернес лікується в Харківській міській клінічній багатопрофільній лікарні №17, його стан стабільно важкий.

Також сам Кернес у Facebook подякував усім, хто відгукнувся і підтримав його.

“Сердечно дякую всім, хто подзвонив, написав, передав побажання здоров’я! І спасибі, що не вірите чуткам.

У Харкові у мене є вся необхідна допомога, поруч сім’я, команда, я впевнений, що скоро піду на поправку”, – написав мер Харкова.