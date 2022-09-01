Українські, австрійські та німецькі організації почали отримувати листи від хакерів. Відкриття документів призводило до завантаження шкідливої програми на ПК.

Про це повідомила урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Масові розсилки електронних листів відбулися 30 і 31 серпня. Всередині повідомлення містилося “Технічне креслення” (“Technisches Zeichnen”). Після відкриття файлів на комп’ютер завантажувалася шкідлива програма AgentTesla.

Всередині листа знаходився IMG-файл, який, наприклад, мав назву “Технічне креслення.img”, що містить одноіменний CHM-файл. Його відкриття призводило до виконання JavaScript-коду. Це, своєю чергою, ініціювало завантаження та виконання файлу node.txt за допомогою PowerShell.

PowerShell-код здійснює декодування, декомпресію (Gzip) і виконання DLL та EXE файлів. Іншими словами, файл EXE є шкідливою програмою AgentTesla.

У Держспецзв’язку додали, що аналогічні розсилання також зафіксовано 11 серпня. Тоді листи мали тему “Договірна документація”.