Росія звинувачує Україну у дестабілізації ситуації навколо ЗАЕС і намагається просувати пропаганду, використовуючи "військового експерта". У такий спосіб РФ намагається виправдати незаконні дії власної армії, які можуть спровокувати катастрофу.

Про це повідомила команда VoxCheck.

Видання наголошує, що за обстріли 5, 6 і 7 серпня відповідальна Росія, як і за інші регулярні атаки. “Енергоатом” звітував, що російські війська 5 серпня обстріляли територію ЗАЕС за допомогою РСЗВ двічі. Внаслідок атаки один із трьох активних енергоблоків було відключено, бо на ньому спрацював аварійний захист. Загарбники пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

6 серпня росіяни атакували ракетою майданчик Запорізької АЕС. Обстріл трапився безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок влучання було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу та отримав поранення один співробітник.

Енергоатом публікував відео, де аналізував обстріл 6 серпня. На першій фотографії видно кут нахилу та місце приземлення снаряда, на другому – звідки снаряд був випущений оператором, та на третій — звідки саме окупанти вели обстріл.





Росія звинувачує Україну в обстрілах ЗАЕС, щоб виправдати дії військових та можливу катастрофу — VoxCheck // 3 фото

Для переконливості російські пропагандисти залучили Скотта Ріттера, якого назвали “військовим експертом”. Чоловік казав, що нібито українські обстріли станції загрожують світу.

Видання зазначило, що Скотт Ріттер служив у морській піхоті США та працював інспектором ООН з озброєння в Іраку в 1991-1998 роках. Після російського вторгнення він став поширювати дезінформацію. Так званий “експерт” заявляв про нібито “державний переворот” в Україні у 2014 році, в якому звинуватив Захід, як і в “розпалюванні війни” у 2022 році. Він вихваляв дії російських військових в Україні та заперечував злочини в Бучі.

“Посилання на західних псевдоекспертів — давня тактика російської пропаганди, спрямована на створення ілюзії про існування “незалежних, неупереджених” спікерів, які підтримують проросійські наративи. Центр протидії дезінформації при РНБО України вже неодноразово згадував Скотта Ріттера як псевдоексперта, який допомагає Росії в інформаційній війні”, — зазначено у повідомленні.