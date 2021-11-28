Сьогодні ввечері почалося найбільше юдейське свято Ханука. Для євреїв усього світу це символ чуда і перемоги добра над злом.

Про це повідомляють #Букви.

За юдейським календарем свято відзначається в одну і ту ж дату, 25 числа місяця кіслева, а за григоріанським – вона завжди змінюється.

У 2021 році Ханука починається ввечері 28 листопада і закінчується ввечері 6 грудня.

Головним символом свята є світильник Ханукія з запаленими вісьмома свічками, тому, його ще називають “Святом восьми свічок” або “Святом вогнів”.

Кожного дня Хануки євреї запалюють свічки та ставлять їх в ханукію. При цьому кількість свічок залежить від дня свята.

Так в перший день запалюють тільки одну свічку, у другій — дві, в третій — три й так далі.

Нову свічку додають до свічника зліва направо і запалюють її від спеціального світильника — шамаша.

Світло ханукальних свічок не можна використовувати в побутових цілях, наприклад, для роботи, читання тощо.

Поки горять ханукії, жінкам заборонено працювати – це символ глибокої вдячності жінок за чудо Хануки Всевишньому, оскільки знущання, яким піддавалися жінки під час грецького панування, були дуже важкими.

Також у ці дні не оплакують померлих, а діляться радістю з живими, їдять смачну традиційну їжу і всіляко веселяться.

На столі часто можна побачити пончики з фруктами або шоколадом, які посипають цукровою пудрою (суфганійот), і смажений хліб з часником.

У дні свята заведено грати в ханукальну дзигу (дрейдл), на кожній із чотирьох граней якої написана перша буква слів фрази “Диво велике було тут” (якщо святкують в Ізраїлі) або “Диво велике було там” (у діаспорі).

Історія та значення Хануки

У 332 році до н.е. місто Юдея перейшло під владу легендарного правителя Александра Македонського. Однак від цього релігійне життя народу фактично не змінилося, адже правитель не втручався в релігійні справи.

Однак такої тактики дотримувалися не всі наступні правителі. Після смерті Македонського все кардинально змінилося – місто неодноразово переходило з рук однієї династії в руки іншої. Кожен наступний правитель намагався встановити свій лад, передусім у релігійному плані.

Особливо радикальним був правитель Антіох Єпіфан, який прийшов до влади в 175 році до н.е. Так, він заборонив Тору та оголосив дотримання єврейських законів серйозним злочином. Про жорстокість Антіоха свідчить й те, що він дав своє ім’я Єрусалиму і розграбував Храм.

Єврейський народ не витримав утисків та зважився на повстання. Ідейними натхненниками та лідерами повстання стала сім’я Маккавеїв. Незначне військо повстанців практично без зброї витіснило армію Антіоха за межі міста. Повстанці вирішили діяти невеликими загонами. Ця тактика спрацювала.

Знадобилося довгих три роки для того, щоб повністю звільнити Єрусалим від армії жорстокого правителя. Після перемоги євреї піднялися на Храмову гору та знайшли оливу для лампад. Однак її вистачило лише на один день. За старовинною легендою, раптово сталося диво – вогонь у золотій менорі горів вісім днів, хоча й оливи вже не було. Євреї вірили, що Господь знову освятив Храм після розграбування Антіохом.