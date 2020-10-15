Харків і Полтава опинилися в «червоній» зоні: як обмеження діятимуть

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.
В червоній зоні опинилися:
- міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;
- Слов’янський район Донецької області;
- місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- місто Івано-Франківськ Івано-Франківської області;
- місто Васильків та Бориспільський район Київської області;
- міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;
- місто Біляївка та Татарбунарський район Одеської області;
- місто Полтава Полтавської області;
- міста Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;
- місто Суми та Сумський район Сумської області;
- міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони Тернопільської області;
- міста Харків та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області;
- міста Канів та Сміла, Смілянський район Черкаської області;
- міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області;
- міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.
Ці епідемічні рівні діятимуть протягом 14 днів. З 19 жовтня в цих населених пунктах діятимуть певні обмеження.
Забороняється:
- робота громадського транспорту;
- відвідування закладів освіти;
- відвідування закладів сфери культури, кінотеатрів;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів;
- відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення;
- робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
- планові госпіталізації в лікарнях.
Регіон потрапляє у “червону зону”, якщо у ньому фіксується сплеск захворювань – більше 320 хворих на 100 тис населення протягом 14 днів, завантаженість ліжок понад 75%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.
- Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.