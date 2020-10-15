Харків і Полтава опинилися в «червоній» зоні: як обмеження діятимуть

В четвер, 15 жовтня, на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Україні оновили карантинні зони.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

В червоній зоні опинилися:

міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;

Слов’янський район Донецької області;

місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

місто Івано-Франківськ Івано-Франківської області;

місто Васильків та Бориспільський район Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

місто Біляївка та Татарбунарський район Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

місто Суми та Сумський район Сумської області;

міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони Тернопільської області;

міста Харків та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області;

міста Канів та Сміла, Смілянський район Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області;

міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

Ці епідемічні рівні діятимуть протягом 14 днів. З 19 жовтня в цих населених пунктах діятимуть певні обмеження.

Забороняється:

робота громадського транспорту; відвідування закладів освіти; відвідування закладів сфери культури, кінотеатрів; діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів; відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення; робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; планові госпіталізації в лікарнях.

Регіон потрапляє у “червону зону”, якщо у ньому фіксується сплеск захворювань – більше 320 хворих на 100 тис населення протягом 14 днів, завантаженість ліжок понад 75%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.