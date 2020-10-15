Харків і Полтава опинилися в «червоній» зоні: як обмеження діятимуть

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

В червоній зоні опинилися:

  • міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;
  • Слов’янський район Донецької області; 
  • місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
  • місто Івано-Франківськ Івано-Франківської області;
  • місто Васильків та Бориспільський район Київської області;
  • міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та  Троїцький райони Луганської області;
  • місто Біляївка та Татарбунарський район Одеської області;
  • місто Полтава Полтавської області;
  • міста Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;
  • місто Суми та Сумський район Сумської області;
  • міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони Тернопільської області;
  • міста Харків та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;
  • міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області;
  • міста Канів та Сміла, Смілянський район Черкаської області;
  • міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області;
  • міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

Ці епідемічні рівні діятимуть протягом 14 днів. З 19 жовтня в цих населених пунктах діятимуть певні обмеження.

Забороняється: 

  1. робота громадського транспорту;
  2. відвідування закладів освіти;
  3. відвідування закладів сфери культури, кінотеатрів;
  4. діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів;
  5. відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення;
  6. робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
  7. планові госпіталізації в лікарнях.

Регіон потрапляє у “червону зону”, якщо у ньому фіксується сплеск захворювань – більше 320 хворих на 100 тис населення протягом 14 днів, завантаженість ліжок понад 75%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.

Харків і Полтава опинилися в «червоній» зоні: як обмеження діятимуть

  • Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.