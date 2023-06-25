Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. Є жертва серед цивільного населення.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

За його словами, під вогнем російських окупантів перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти.

У с. Кругляківка Куп’янського району поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік.

Також Синєгубов відзначив, що в м. Південне Харківського району хлопчик 7 років знайшов предмет схожий на патрон та вдарив ним по стіні. Внаслідок вибуху хлопчик отримав поранення та був госпіталізований.

“Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 111 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив очільник ОДА.

Водночас він додав, що на лінії зіткнення ворог здійснив спробу вести наступальні дії у напрямку Берестового, проте зазнав невдачі та відступив з втратами.