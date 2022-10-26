Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
“В Куп’янську внаслідок ракетного удару, попередньо ракетами С-300, пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, росіяни обстріляли міста Куп’янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.
Також за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізований 36-річний тракторист.
В Куп’янському районі госпіталізовані троє людей, що отримали поранення напередодні.
Водночас триває розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.
- В ніч на 26 жовтня війська РФ атакували територію Дніпропетровської області. Обстрілу зазнало місто Дніпро, де загинуло двоє осіб та четверо — постраждало. Крім того, атака прийшлася й на одну з громад області.