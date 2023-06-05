Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
Окрім того, сьогодні о 6 ранку росіяни обстріляли Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.
Водночас вчора ввечері окупанти з території РФ завдали ракетних ударів по м. Чугуїв. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, попередньо – без потерпілих.
У Куп’янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. У с. Піщане пошкоджено приватний житловий будинок, поранена жінка 58 років.
- Увечері 4 червня російські військові завдали ударів по Чугуєву, наразі детальної інформації про наслідки атаки немає.