Унаслідок ворожого обстрілу смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Окрім того, сьогодні о 6 ранку росіяни обстріляли Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

Водночас вчора ввечері окупанти з території РФ завдали ракетних ударів по м. Чугуїв. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, попередньо – без потерпілих.

У Куп’янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. У с. Піщане пошкоджено приватний житловий будинок, поранена жінка 58 років.