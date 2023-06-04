Увечері 4 червня російські військові завдали ударів по Чугуєву, наразі детальної інформації про наслідки атаки немає.

Джерело: “Суспільне”

На Харківщині пролунало щонайменше п’ять вибухів, які було чутно за межами міста, з боку Чугуєва.

Поліція Харківської області поінформувала, що росіяни обстрілюють область, і закликала жителів регіону перебувати в укриттях. Тривога лунала майже півтори години.

Голова Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко підтвердив, що російські війська завдали ударів по Чугуєву.

Зауважимо, поліція закликала жителів Харкова та області повідомляти про влучання снарядів, руйнування та поранених на спецлінію 102. Тоді як з мапою укриттів Харкова можна ознайомитися за посиланням.

У Генштабі раніше повідомили, що вночі з 3 на 4 червня противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Загалом протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

У пресслужбі застерегли, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України надалі залишається високою.