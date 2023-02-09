Російські військові протягом дня 9 лютого завдали ударів по низці населених пунктів Харківської області. Зафіксовано влучання у житловий будинок, а також 14 обстрілів території з мінометів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, ворог активно обстрілює із мінометів та артилерії прикордонні населені пункти області, розташовані неподалік лінії зіткнення.

Спочатку близько 9:00 ранку росіяни завдавали ударів по місту Куп’янськ. Внаслідок чого там зруйновано житловий будинок. Також окупанти здійснювали обстріли й у селі Дворічна.

Вже після 10:00 військові РФ били з артилерії та мінометів по Харківському району. Під обстрілом були села Веселе та Красне.

Крім того, близько 12:00 російські війська завдали 14 мінометних ударів по Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря.

Як запевнив Синєгубов, за попередньою інформацією, минулося без постраждалих.