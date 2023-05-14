Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, у смт Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками. У будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі. Обійшлося без постраждалих.
Також протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ “Смерч” м. Куп’янськ пошкоджено приватне домоволодіння.
Крім того, в с. Хатнє Куп’янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Зазнала поранення та була ушпиталена 43-річна жінка.
Як зазначив Синєгубов, у с. Огірцеве Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, 61-річний чоловік отримав осколкові поранення, його ушпиталили. Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки.
“Продовжуються роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив очільник ОДА.
- Противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб з Російської Федерації. Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб.
- Станом на 13 травня Збройні сили України продовжують контратаку в районі міста Бахмут Донецької області на тлі заяв про подальші здобутки на південний захід від міста.