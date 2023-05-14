Станом на 13 травня Збройні сили України продовжують контратаку в районі міста Бахмут Донецької області на тлі заяв про подальші здобутки на південний захід від міста.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 13 травня заявив, що українські війська просуваються вперед на невизначених ділянках фронту, а Генштаб повідомив, що нині українські війська проводять активні операції в районі Бахмута.

За оцінками аналітиків ISW, станом на 13 травня українським військовим вдалося звільнити 16,85 кв. км в районі Бахмута під час останніх контратак.

Водночас, за словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, за три дні контрударів українські війська звільнили 17,3 кв. км території на бахмутському напрямку.

Як повідомляється, очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин 12 травня заявив, що розмови про тактичне виведення російських військ не відповідають дійсності, оскільки вони продовжують залишати свої позиції в невизначених місцях.

Крім цього, російський військовий блогер запевнив, що українські сили встановили нові позиції на околиці Курдюмівки за 14 км на південний захід від Бахмута і відтіснили російських армійців за каналом Сіверський Донець – Донбас.

Також він додав, що ЗСУ просунулися в бік Кліщіївки за 7 км на південний захід від Бахмута з напрямку Предтечиного, що за 16 км від міста.

Проте, як наголосили в ISW, станом на 13 травня вони не мають візуального підтвердження цих українських досягнень.