Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, 14 квітня російські окупанти обстрілювали населені пункти у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах.
Зокрема під обстрілами опинився Вовчанськ: окупанти поцілили у медичний заклад. Як наслідок – пошкоджено місцевий медзаклад. 62-річна працівниця отримала поранення. Її у стані середньої тяжкості госпіталізували.
“Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків”, – додав Синєгубов.
Також під ворожими обстрілами вчора перебували Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші населені пункти.
Високою залишається на Харківщині і мінна небезпека. Напередодні в Ізюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер Борівської РЕС. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Також в Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку підірвалася 29-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.
“Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів”, – додав очільник області.
- 14 квітня війська РФ обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Ворожі снаряди поцілили у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого загинуло 9 осіб. Станом на ранок 15 квітня рятувальники продовжують розбирати завали будинку, під якими можуть перебувати ще 5 осіб.