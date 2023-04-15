Минулої доби унаслідок російських обстрілів у Харківській області було поранено одну людину. Ще двоє осіб підірвались на російських мінах.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, 14 квітня російські окупанти обстрілювали населені пункти у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах.

Зокрема під обстрілами опинився Вовчанськ: окупанти поцілили у медичний заклад. Як наслідок – пошкоджено місцевий медзаклад. 62-річна працівниця отримала поранення. Її у стані середньої тяжкості госпіталізували.

“Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків”, – додав Синєгубов.

Також під ворожими обстрілами вчора перебували Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші населені пункти.

Високою залишається на Харківщині і мінна небезпека. Напередодні в Ізюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер Борівської РЕС. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Також в Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку підірвалася 29-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

“Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів”, – додав очільник області.