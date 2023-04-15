Обстріл Слов’янська: під завалами багатоповерхівки можуть перебувати ще 5 осіб

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За інформацією рятувальників, станом на 9 годину 15 квітня відомо про 9 загиблих та 21 постраждалого унаслідок російського ракетного обстрілу міста Слов’янськ Донецької області Аварійно-рятувальні роботи тривають.
На місці події – багатоповерхівці – всього постраждало 6 осіб, з них 4 особи загинули, рятувальниками врятовано 2 особи, серед яких 1 дитина (14 років).
Під завалами можливе перебування попередньо ще 5 осіб.
На місці завалу розібрано 65 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.
На місці працює мобільна оперативна група Головного управління ДСНС у Донецькій області.
Від ДСНС залучено 39 осіб особового складу та 7 одиниць техніки. Від комунальних служб залучено 6 одиниць техніки та 6 осіб.
Нагадаємо, що близько 16 години 14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, окупанти застосували ракети С-300.
Загалом пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.
Одночасно зі Слов’янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.
- За добу російські армійці обстріляли 6 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та дитячі садки.