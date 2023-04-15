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Обстріл Слов’янська: під завалами багатоповерхівки можуть перебувати ще 5 осіб

14 квітня війська РФ обстріли Слов'янськ на Донеччині. Ворожі снаряди поцілили у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого загинуло 9 осіб. Станом на ранок 15 квітня рятувальники продовжують розбирати завали будинку, під якими можуть перебувати ще 5 осіб.

Субота, 15 квітня 2023, 10:15
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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, станом на 9 годину 15 квітня відомо про 9 загиблих та 21 постраждалого унаслідок російського ракетного обстрілу міста Слов’янськ Донецької області Аварійно-рятувальні роботи тривають.

На місці події – багатоповерхівці – всього постраждало 6 осіб, з них 4 особи загинули, рятувальниками врятовано 2 особи, серед яких 1 дитина (14 років).

Під завалами можливе перебування попередньо ще 5 осіб.

На місці завалу розібрано 65 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

На місці працює мобільна оперативна група Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Від ДСНС залучено 39 осіб особового складу та 7 одиниць техніки. Від комунальних служб залучено 6 одиниць техніки та 6 осіб.

Нагадаємо, що близько 16 години 14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, окупанти застосували ракети С-300.

Загалом пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.

Одночасно зі Слов’янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.

Теги: Донецька область, Слов'янськ, вбивство цивільних, Донецька область, ДСНС, злочини росіян, обстріл Слов'янська

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