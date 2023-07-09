Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстріляли з мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів області.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

За його словами, під обстрілами опинилися Гранів Харківського району, Хатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне Чугуївського району, Фихолівка, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Кам’янка Куп’янського району.

Також протягом доби окупанти завдали авіаударів по околицях прикордонних селищ Милове, Кислівка Куп’янського району та Ветеринарне Харківського району.

О 16:17 у с. Загризино внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка Куп’янського лісового господарства Сеньківського лісництва. Пожежу ліквідовано о 19-00. Жертв та постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС протягом доби обстежили 5,8 га території Харківщини, де виявили та знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 31 піротехнічний розрахунок – 158 осіб та 62 одиниці техніки, зазначив Синєгубов.