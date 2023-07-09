Українські захисники, ймовірно, продовжують завдавати удари по складах російських боєприпасів, які облаштовані у глибині тимчасово окупованої Луганської області.

Джерело: Інститут вивчення війни

За даними аналітиків, під Луганськом – біля міста Сорокине, були зафіксовані вибух та пожежі. Кілька джерел не виключають, що українські сили завдали удару по складу ворожих боєприпасів, використовуючи передані західними партнерами ракети Storm Shadow.

“Українські війська, ймовірно, продовжують завдавати удари по районах концентрації росіян у глибині окупованої Луганської області. На кадрах, опублікованих місцевими джерелами 7 липня, видно пожежі та наслідки вибуху поблизу Сорокиного, приблизно за 35 км на південний схід від Луганська та за 130 км від поточної лінії фронту”, – йдеться у звіті.

Як повідомляли #Букви, вчора, 8 липня, у тимчасово окупованому Луганську пролунало декілька вибухів. Окупаційна “влада” повідомили про ракетний удар по промисловій зоні. Після обстріл у деяких частинах міста виникли проблеми з мобільним зв’язком.