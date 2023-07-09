Джерело: Інститут вивчення війни
За даними аналітиків, під Луганськом – біля міста Сорокине, були зафіксовані вибух та пожежі. Кілька джерел не виключають, що українські сили завдали удару по складу ворожих боєприпасів, використовуючи передані західними партнерами ракети Storm Shadow.
“Українські війська, ймовірно, продовжують завдавати удари по районах концентрації росіян у глибині окупованої Луганської області. На кадрах, опублікованих місцевими джерелами 7 липня, видно пожежі та наслідки вибуху поблизу Сорокиного, приблизно за 35 км на південний схід від Луганська та за 130 км від поточної лінії фронту”, – йдеться у звіті.
Як повідомляли #Букви, вчора, 8 липня, у тимчасово окупованому Луганську пролунало декілька вибухів. Окупаційна “влада” повідомили про ракетний удар по промисловій зоні. Після обстріл у деяких частинах міста виникли проблеми з мобільним зв’язком.
- 15 травня у тимчасово окупованому Росією місті Луганськ сталося щонайменше два вибухи. Серед постраждалих під час одного з вибухів – так званий виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ самопроголошеної Луганської народної республіки Ігор Корнет, який був “важко” поранений і перебуває в реанімації.
- Вранці 15 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. У росЗМІ заявили про влучання в Луганське вище військове авіаційне училище штурманів.
- Увечері 12 травня в окупованому Луганську також лунали вибухи. Росіяни заявили, що ЗСУ вдарили по місту двома ракетами: англо-французькою Storm Shadow та американською ADM-160B MALD.