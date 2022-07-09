Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телемарафону.
За його словами українцям “все ж таки потрібно виїжджати”. Він додав, що розуміє залишити дім дуже важко й не всі мають можливість, проте це необхідно. Хто ніяк не зможе евакуюватися, мають готуватися до того, що знадобиться знову ховатися в укриття, підготувати запаси води, їжі аби “пережити наступ наших військ”.
Водночас Соболевський додав: “Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна”.
Варто зауважити, останнім часом все більше успіхів у Збройних Сил України.
Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Херсонської області виїжджати на підконтрольну Україні територію через тимчасово окупований росіянами Крим.
Вона наголосила на необхідності евакуації у зв’язку з майбутніми контрнаступами Збройних Сил України та подальшою деокупацією області.
- Нагадаємо, що Херсонщину окупували з першого дня повномасштабного вторгнення. Рішуче, безпрецедентно й по-варварськи. Росія всі 4 місяці безрезультатно намагається створити картинку ідеального життя у штучно створеному “російському” Херсоні. Проте патріотизм й любов до країни в українців – незламний
- Солдати російської армії налякані втратами керівного та рядового складу у війні проти України, тому військові РФ намагаються евакуюватися із Херсонської області. Для цього вони лягають в окопи та чекають “легких поранень”.
- З перших днів війни території Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей знаходяться під контролем російських загарбників. Вже понад 100 днів мешканці окупованого півдня живуть у “тихому терорі”, де панує анархія та тоталітаризм, зростає безробіття, частішають мародерства та випадки викрадення. Чинити опір супротивній силі майже нереально. Будь-які мітинги мирного населення суворо заборонені, дисиденти зазнають тортур та катувань.