Мешканцям тимчасово окупованої Херсонської області порадили виїхати з регіону або готуватися до бойових дій, зокрема шукати укриття та продукти через майбутній контрнаступ Збройних Сил України.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телемарафону.

За його словами українцям “все ж таки потрібно виїжджати”. Він додав, що розуміє залишити дім дуже важко й не всі мають можливість, проте це необхідно. Хто ніяк не зможе евакуюватися, мають готуватися до того, що знадобиться знову ховатися в укриття, підготувати запаси води, їжі аби “пережити наступ наших військ”.

Водночас Соболевський додав: “Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна”.

Варто зауважити, останнім часом все більше успіхів у Збройних Сил України.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Херсонської області виїжджати на підконтрольну Україні територію через тимчасово окупований росіянами Крим.

Вона наголосила на необхідності евакуації у зв’язку з майбутніми контрнаступами Збройних Сил України та подальшою деокупацією області.