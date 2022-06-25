Херсонщина: Солдати РФ лягають в окопи, чекаючи на поранення, щоб повернутися додому

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Facebook.
Замість того, аби створювати нові рубежі в обороні, армійці РФ риють поглиблення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги та чекають на отримання легкого поранення.
У такий спосіб, деморалізоване військо шукає спосіб обґрунтованого повернення додому. Як зазначається у повідомленні, наразі росіяни не бачать перспектив у російсько-українській війні.
“Деморалізоване військо вишукує способи обґрунтованого повернення додому. Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а вглиблення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення. Налякані втратами керівного та рядового складу, розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що масовий спротив українців на тимчасово окупованих територіях зірвав росіянам плани щодо “добровільного” приєднання регіонів. Водночас ЗСУ просуваються у напрямку Херсонської області з майбутнім контрнаступом та подальшою деокупацією регіону.
- З перших днів війни території Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей знаходяться під контролем російських загарбників. Вже понад 100 днів мешканці окупованого півдня живуть у “тихому терорі”, де панує анархія та тоталітаризм, зростає безробіття, частішають мародерства та випадки викрадення. Чинити опір супротивній силі майже нереально. Будь-які мітинги мирного населення суворо заборонені, дисиденти зазнають тортур та катувань.
- Зокрема, росіяни у Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Для цього в області проводять фейкове “соціальне опитування”.
- Раніше українська громадська діячка і журналістка, народна депутатка України VIII скликання Ганна Гопко опублікувала допис знайомої про те, як живе Херсонщина в умовах окупації – з якими труднощами зіштовхуються містяни, який настрій, чого бояться та на що сподіваються. І, головне – як навіть в умовах тотального терору з боку російських загарбників вони продовжують чинити опір.
- Також у тимчасово окупованій Херсонській області російська окупаційна “влада” викрадає мешканців після перевірки телефонів, якщо людина не видалила “неприйнятний” для росіян вміст. Наприклад, слово “орк” в особистому листуванні.