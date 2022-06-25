Херсонщина: Солдати РФ лягають в окопи, чекаючи на поранення, щоб повернутися додому

Солдати російської армії налякані втратами керівного та рядового складу у війні проти України, тому військові РФ намагаються евакуюватися із Херсонської області. Для цього вони лягають в окопи та чекають "легких поранень".

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Facebook.

Замість того, аби створювати нові рубежі в обороні, армійці РФ риють поглиблення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги та чекають на отримання легкого поранення.

У такий спосіб, деморалізоване військо шукає спосіб обґрунтованого повернення додому. Як зазначається у повідомленні, наразі росіяни не бачать перспектив у російсько-українській війні.

“Деморалізоване військо вишукує способи обґрунтованого повернення додому. Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а вглиблення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення. Налякані втратами керівного та рядового складу, розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що масовий спротив українців на тимчасово окупованих територіях зірвав росіянам плани щодо “добровільного” приєднання регіонів. Водночас ЗСУ просуваються у напрямку Херсонської області з майбутнім контрнаступом та подальшою деокупацією регіону.