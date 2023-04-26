Про це повідомив голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін у Telegram.
За його словами, у вівторок, 25 квітня, Херсон опинявся під обстрілами 11 разів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району.
Так, через агресію окупантів одна людина в області дістала поранення.
Крім того, з деокупованої території області евакуювали 118 осіб.
За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів.
- Триває чотириста двадцять шоста доба широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Російські загарбники продовжують чинити мародерство на території України. Зокрема, в населеному пункті Кардашинка Скадовського району Херсонської області, військовослужбовці російських окупаційних військ вночі обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у цивільних мешканців.
- В Україні триває 427-ма доба з початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували більш як 188 тисяч російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.