Протягом минулої доби росіяни здійснили 75 обстрілів Херсонської області, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації.

Про це повідомив голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін у Telegram.

За його словами, у вівторок, 25 квітня, Херсон опинявся під обстрілами 11 разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району.

Так, через агресію окупантів одна людина в області дістала поранення.

Крім того, з деокупованої території області евакуювали 118 осіб.

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів.