В Україні триває 427-ма доба з початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували більш як 188 тисяч російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2002 року по 26 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 188 410 (+640 за добу)

танків ‒ 3 692 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 162 (+11 за добу)

артилерійських систем – 2 877 (+14 за добу)

РСЗВ – 539

засоби ППО ‒ 292 (+1 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8 за добу)

спеціальна техніка ‒ 352 (+7 за добу)

Окрім цього, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА – типу “Зала” та “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс, 4 райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора.