Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2002 року по 26 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 188 410 (+640 за добу)
- танків ‒ 3 692 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 162 (+11 за добу)
- артилерійських систем – 2 877 (+14 за добу)
- РСЗВ – 539
- засоби ППО ‒ 292 (+1 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 352 (+7 за добу)
Окрім цього, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА – типу “Зала” та “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс, 4 райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора.
- У розвідці Великої Британії зауважили, що у квітні середньодобова кількість ліквідованих російських солдатів зменшилась у порівнянні з минулими місяцями. Фахівці назвали ймовірну причину зменшення втрат РФ.