5-річного хлопчика Раяна Орама з Марокко, який чотири дні перебував у пастці в колодязі, помер, попри копіткі зусилля, направлені на його порятунок.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство ВВС.

1 лютого хлопчик, граючись неподалік від свого дому, і щойно батьки втратили пильність, побіг і провалився у закинутий колодязь на глибину 32 метри.

У розмові з марокканськими ЗМІ зі сльозами на очах мати Раяна розповідала: “Уся родина пішла шукати його. Тоді ми зрозуміли, що він впав у колодязь. Я все ще сподіваюся, що ми його знайдемо живого”.

Спершу хлопчик був при свідомості, попри висоту падіння, одначе достеменно про його стан нічого не було відомо. Рятувальники спустили дитині кисневу маску, їжу та питну воду, але невідомо, чи він міг ними скористатися.

Складність операції полягала в тому, що діаметр колодязя становить 25 сантиметрів, а ближче до дна цей отвір звужується, тож рятувальники не могли його врятувати. Рятувальникам довелося викопувати отвір збоку, щоб дістатися до дитини. Але суміш кам’янистого та піщаного ґрунтів відкрила нову небезпеку: міг відбутися обвал колодязя та тунелю при спробі дістати дитину. Довелося викопувати ще одну горизонтальну траншею.

Сотні людей приїхали на місце трагедії підтримувати рятувальників, ще тисячі – підтримували хлопчика та його родину у соцмережах хештегом #SaveRayan.

Але Раяна не вдалося врятувати. Після того, як його дістали з колодязя, медики констатували, що дитина на той час була мертвою.

Рятувальники цілодобово протягом чотирьох днів працювали над порятунком п’ятирічного Раяна Орама. У зв’язку з трагедією король Марокко Мохаммед VI зателефонував батькам хлопчика зі словами співчуття.