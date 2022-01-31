30 січня в іракському місті Арак левиця вбила свого наглядача в Ірані, коли той годував її обідом і самостійно відчинила клітку.

Про це повідомляє американське видання АР.

Відчинивши клітку, левиця зі своїм партнером-левом вийшла на прогулянку зоопарком. Так вони провели декілька годин, перш ніж їх спіймали. Для захоплення пари була задіяна поліція та охоронці.

40-річний потерпілий Есфандані годував пару хижаків м’ясом через спеціальне віконце, коли левиця його атакувала та вбила.

Наразі місцева влада розслідує справу. Такі інциденти рідкісні в Ірані. Їх причиною вважаються погані заходи безпеки та неадекватна служба екстреної допомоги.

Зоопарк, у якому сталася трагедія, розташований у центрі іракського міста Арак, яке знаходиться приблизно за 200 кілометрів на південний захід від столиці країни Тегерана.