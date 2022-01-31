Про це повідомляє американське видання АР.
Відчинивши клітку, левиця зі своїм партнером-левом вийшла на прогулянку зоопарком. Так вони провели декілька годин, перш ніж їх спіймали. Для захоплення пари була задіяна поліція та охоронці.
40-річний потерпілий Есфандані годував пару хижаків м’ясом через спеціальне віконце, коли левиця його атакувала та вбила.
Наразі місцева влада розслідує справу. Такі інциденти рідкісні в Ірані. Їх причиною вважаються погані заходи безпеки та неадекватна служба екстреної допомоги.
Зоопарк, у якому сталася трагедія, розташований у центрі іракського міста Арак, яке знаходиться приблизно за 200 кілометрів на південний захід від столиці країни Тегерана.
- Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія гірський лев напав на п’ятирічного хлопчика. Мати голими руками відбила дитину в хижака.
- Також 44-річний житель штату Квінсленд (Австралія) вирвався з пащі крокодила, який напав на нього під час купання в озері.